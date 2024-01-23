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學者：台海任何突發事件　將衝擊東南亞經濟安全

▲▼菲律賓總統小馬可仕。（圖／CFP）

▲小馬可仕日前祝賀賴清德當選台灣總統引發中國不滿，而外界也擔憂兩岸關係恐將升級。（圖／CFP）

文／中央社馬尼拉23日綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕日前祝賀賴清德當選台灣總統，引來中國嗆聲，令外界更加擔憂北京對台灣的下一步行動，以及可能對陷入外交齟齬的東南亞國家產生始料未及的結果。

日經亞洲報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週在社群平台發文祝賀賴清德勝選，激怒中國，馬尼拉與北京關係急轉直下。

中國外交部發言人毛寧稱小馬可仕的言論嚴重違反「一個中國」原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，「粗暴干涉中國內政」。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）回嗆中方發言卑劣粗俗，並抨擊毛寧是「跟我們的生活方式格格不入的政黨和政府系統代言人」。

雙方你來我往，煙硝味十足。幾天後，兩國似乎達成了不穩定的休戰協議，同意「改善」海上通訊。

但觀察家警告說，中國可能加大對台灣的武力恫嚇，恐為東南亞帶來可怕的經濟和安全後果。

▲▼台海。（圖／CFP）

▲專家擔心台海的突發事件將衝擊東南亞經濟安全。（圖／CFP）

國際危機組織（International Crisis Group）中國及台灣事務研究員郭艾薇（Ivy Kwek，音譯）表示：「從現在開始到賴清德5月就職這段期間，我們可能會看到中國增加在台灣海峽的軍事存在。鑑於東南亞與中國和台灣地理位置相近且經貿關係密切，台灣海峽的任何突發事件都將對東南亞產生重大影響。」

隨著各界對緊張的中菲關係發生根本性變化抱持懷疑態度，馬尼拉近來採取加強溝通舉措的同時，也準備重新調整其防禦戰略。

菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）分析師兼講師吉爾（Don McLain Gill）指出：「儘管這類會議在保持溝通管道暢通方面符合菲律賓利益，但馬尼拉現在知道，不能相信北京的片面之詞，因為它有惡名昭彰的說一套做一套紀錄」。

菲律賓並非唯一遭北京抨擊的國家，新加坡向賴清德表達祝賀同樣遭到中國譴責，而越南、柬埔寨和印尼則在聲明中，小心翼翼地避免挑戰北京對台灣的主權主張。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）國防戰略研究所資深研究員許瑞麟（Collin Koh）表示：「東南亞國家不想給中國留下任何背離『一個中國』政策或原則的印象。」

台海問題升溫之際，菲律賓與日本同意就相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）展開磋商，這項協定將允許雙方在彼此領土部署軍隊，且將促進兩國之間的聯合軍事演習和訓練。鐵歐多洛表示，希望能在今年第一季達成協議。

日本去年12月向馬尼拉交付菲律賓軍方為軍事現代化所採購的雷達系統，以增強菲國發現潛在威脅的能力。

資源豐富的南海是中菲緊張關係的核心。近幾個月來，中國變得更加咄咄逼人，馬尼拉表示，中國藉由「危險的演習」和水砲來阻礙菲律賓的軍事補給任務並鎖定漁船。中國去年發布「2023年版標準地圖」，以「十段線」將幾乎整片南海納入中國疆域，引起國際爭議。

為因應此一問題，菲律賓正在努力實現防禦現代化。菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner）宣布在其專屬經濟區內建造人工島嶼的計畫。

外交政策和安全分析師畢特洛（Lucio Blanco Pitlo III）說：「台灣海峽毗鄰南海，是影響東南亞安全的熱點。」

中國和美國在東南亞地區的軍事集結，恐使世界最大群島國家印尼成為焦點。

許瑞麟告訴日經亞洲：「問題在於美軍對群島海上通道的軍事使用。」他指的是美國和盟軍是否會「不時利用印尼水域從印度洋通往太平洋」。

「如果允許美國和其盟軍通過，那麼中國就會將印尼視為與美國及其盟軍並肩作戰的好戰國家。」

對軍事衝突的擔憂也可能讓對中國友好的寮國陷入困境，與此同時，擔任今年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席的寮國，正在敲定這個由10個成員國組成的集團將如何應對日益緊張的局勢。

許瑞麟說：「東南亞人最不想看到的就是台海發生衝突。」

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