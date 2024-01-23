停電了！日本3條新幹線雙向停駛　乘客被迫下車徒步走回車站

▲日本新幹線23日因斷電停駛，民眾下列車沿著軌道徒步。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

JR東日本新幹線今（23）日上午10時發生電力故障等意外，導致東北、上越、北陸等3條新幹線出現大規模停駛，上野站至大宮站區間往東京方向的高架電車線下垂而影響列車行駛，也因此東京車站月台擠滿候車乘客，許多通勤族紛紛拿起手機向公司匯報，列車被迫停駛在軌道上，乘客下車徒步至最近車站。

根據日媒《共同社》、《河北新報》，相關人員確認後，發現造成停電的原因是上野站至大宮站之間往東京方向的高架電車線下垂，進而使東北新幹線上野至小山站、上越和北陸新幹線上野至熊谷站之間發生停電，導致東北新幹線（東京至仙台）、上越新幹線（東京至越後湯澤）、北路新幹線（東京至長野）雙向列車暫時停駛。

由於停電突然發生，導致JR東京車站新幹線22號月台人滿為患，許多通勤族和旅客們焦急等待列車復駛的消息，同時滑手機、甚至撥打手機與公司取得聯繫，且還有不只一列的新幹線列車受停電影響而被迫停在車站之間的軌道上，乘客們在相關人員疏散下徒步前往最近的車站。

一名原本計畫從仙台前往東京出差的40歲上班族西達矢表示，「雖然會影響到工作，但這也完全沒有辦法」；一名來自橫濱的34歲女性則帶著2個月大的兒子，準備從仙台市搭乘新幹線返回橫濱，她透露先前為了待產才回到仙台的娘家，若一個小時後仍未復駛，那麼她只好帶著兒子再回娘家一趟。