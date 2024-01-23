愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

圖文／鏡週刊

你是胸派還是臀派？丹麥一名研究人員基克耶格爾德（Emil O W Kirkegaard）近日就做了一份相當有趣的研究，並發現IQ越高的民族與國家，對於胸部的興趣，比屁屁來得高。

基克耶格爾德表示，他蒐集Pornhub與Google等網路平台，對於「胸部」與「臀部」的關鍵字搜尋，並分析族裔、IQ與其相關性。結果發現，IQ偏高的亞洲與歐洲國家，喜歡「奶奶」大於「屁屁」，尤其日本最為明顯；反觀IQ偏低的非洲與拉丁美洲國家，喜歡「屁屁」大於「奶奶」。

▲IQ偏高的亞洲與歐洲國家，喜歡「奶奶」大於「屁屁」，尤其日本最為明顯。（翻自emilkirkegaard.com）

另一份數據也顯示，東亞族裔、白人裔、印度裔等明顯喜歡「奶奶」更勝「屁屁」，而非洲族裔與拉美裔人，喜歡「屁屁」大於「奶奶」。

▲東亞族裔、白人裔、印度裔等明顯喜歡「奶奶」更勝「屁屁」。（翻自emilkirkegaard.com）

基克耶格爾德指出，靈長類的特徵之一，及對胸部與臀部會特別關心。而他主要以英語與西班牙語為主的關鍵字搜尋，來完成這份研究。基克耶格爾德表示，這份研究的初步結論顯示，非洲人最喜歡看屁屁，而高IQ者喜歡看胸部。不過他也指出，這份報告仍然無法解釋為何人類演化中，變得喜歡看巨乳，這仍然是個謎團，例如東亞人大多是貧乳，但對巨乳就顯得特別在乎。

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