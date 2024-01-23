　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

你是胸派還是臀派？研究：IQ越高越愛看「奶奶」。（示意圖，翻自ebaumsworld.com）

圖文／鏡週刊

你是胸派還是臀派？丹麥一名研究人員基克耶格爾德（Emil O W Kirkegaard）近日就做了一份相當有趣的研究，並發現IQ越高的民族與國家，對於胸部的興趣，比屁屁來得高。

基克耶格爾德表示，他蒐集Pornhub與Google等網路平台，對於「胸部」與「臀部」的關鍵字搜尋，並分析族裔、IQ與其相關性。結果發現，IQ偏高的亞洲與歐洲國家，喜歡「奶奶」大於「屁屁」，尤其日本最為明顯；反觀IQ偏低的非洲與拉丁美洲國家，喜歡「屁屁」大於「奶奶」。

IQ偏高的亞洲與歐洲國家，喜歡「奶奶」大於「屁屁」，尤其日本最為明顯。（翻自emilkirkegaard.com）

▲IQ偏高的亞洲與歐洲國家，喜歡「奶奶」大於「屁屁」，尤其日本最為明顯。（翻自emilkirkegaard.com）

另一份數據也顯示，東亞族裔、白人裔、印度裔等明顯喜歡「奶奶」更勝「屁屁」，而非洲族裔與拉美裔人，喜歡「屁屁」大於「奶奶」。

東亞族裔、白人裔、印度裔等明顯喜歡「奶奶」更勝「屁屁」。（翻自emilkirkegaard.com）

▲東亞族裔、白人裔、印度裔等明顯喜歡「奶奶」更勝「屁屁」。（翻自emilkirkegaard.com）

基克耶格爾德指出，靈長類的特徵之一，及對胸部與臀部會特別關心。而他主要以英語與西班牙語為主的關鍵字搜尋，來完成這份研究。基克耶格爾德表示，這份研究的初步結論顯示，非洲人最喜歡看屁屁，而高IQ者喜歡看胸部。不過他也指出，這份報告仍然無法解釋為何人類演化中，變得喜歡看巨乳，這仍然是個謎團，例如東亞人大多是貧乳，但對巨乳就顯得特別在乎。

更多鏡週刊報導
開房到一半全裸被帶走！中國高幹陷「美人計」圈套　10年機密全供出
下雪天　正妹真的敬業！僅穿薄紗露肉跳舞賺抖內
AI客服機器人失控說出心內話？　砲轟公司詛咒倒閉百萬人笑歪

ET快訊
全台最早！　姜太公龍年國運籤出爐
賴慧如性感熱舞該邊走光　接吻舞蹈老師身分曝光
開戰以來最慘！以軍遭反殺　24人戰死
10歲就獲土地！獨子長大狂揍媽媽...5房地產全沒了
台鐵公司首度招募！正取936名　最高起薪42K
周玉蔻今出庭盼調解　黃國昌回擊：若不先公開道歉「多說無益」
快訊／新冠增44死！最年輕50多歲男　倒臥抽搐亡
新幹線故障「傳爆炸聲」冒白煙！　2維修工人觸電
「天選之人」剩1成！　最新血清監視結果曝
賴清德宴請「落選者們」　他直播萬里老家：來到傳說中的賴皮寮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男搬家突然與親友失聯　1個月後室友發現「屍體卡住家煙囪內」

單日24人戰死！以軍埋伏哈瑪斯卻遭RPG反殺　開戰以來最致命打擊

日本新幹線故障「傳爆炸聲」冒白煙！　2維修工人觸電送醫

停電了！日本3條新幹線雙向停駛　乘客被迫下車徒步走回車站

俄醫療包機墜毀阿富汗！　「失蹤2人」證實已罹難

學者：台海任何突發事件　將衝擊東南亞經濟安全

蘋果付清「4.2億」反壟斷罰款！　全進俄羅斯聯邦預算

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

男搬家突然與親友失聯　1個月後室友發現「屍體卡住家煙囪內」

單日24人戰死！以軍埋伏哈瑪斯卻遭RPG反殺　開戰以來最致命打擊

日本新幹線故障「傳爆炸聲」冒白煙！　2維修工人觸電送醫

停電了！日本3條新幹線雙向停駛　乘客被迫下車徒步走回車站

俄醫療包機墜毀阿富汗！　「失蹤2人」證實已罹難

學者：台海任何突發事件　將衝擊東南亞經濟安全

蘋果付清「4.2億」反壟斷罰款！　全進俄羅斯聯邦預算

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

超哥怒喊「阿貓阿狗蹭熱度噁心」送超派中指：你什麼咖敢捶Toyz嗎

最強寒流還沒來！專家曝最凍時間　北部低溫恐探「6度以下」

彰化北斗3天3詐騙！他遭削400萬　北中南跑透透...17歲車手遭逮

溫度遽降消防熱血加入　南消五大隊強化新進人員救護訓練

鼓勵縣籍學生通過客語能力認證　台東縣府祭出獎金最高3000元

巴恩斯32分領銜　國王輕取老鷹終止4連敗

男搬家突然與親友失聯　1個月後室友發現「屍體卡住家煙囪內」

快訊／北市中正區住宅大樓火警！濃煙從4F竄出　1女受傷送醫

嘆為觀止的「美式」洋投哈瑪星　洪總喝茶影片引熱議

天氣冷「特別想尿尿」原因曝！醫：有4情況快就醫

橘貓化身磁鐵緊黏主人懷裡　討抱＋狂蹭熱情迎接媽下班

國際熱門新聞

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

禦寒熱飲「薑茶只排第3」　冠軍是它

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

南韓首爾「體感零下21.7℃」漢江結冰柱

新疆西部爆7.0強震　美地質調查局估「災損廣泛」

爸媽夫妻臉　女兒好奇幫測DNA發現血緣關係

她曾體重破百　變身健美辣妹還交男友了

美股道瓊首度攻破38000點大關　台積電ADR反跌1.02%

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

李善均疑遭韓警洩密　緝毒單位遭強制搜查

後院驚見3屍　朋友來看球賽遭凍死

馬斯克1周工作至少80小時　專家：陷入過勞崇拜迷思

更多熱門

相關新聞

PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

PR70正妹吐心酸「為何我只有A」　一票人中肯回

一名女網友經常被誇獎漂亮，身材屬於瘦高型，自認外型有PR70以上，不過她卻哀怨表示，自己只有A罩杯，「現在大奶已經成為社會流量密碼，大家都愛看，有想過隆乳，但本身蠻瘦一看就很假，難道我註定一輩子都是平胸了嗎？」

妹子擁F級核彈　男友卻愛貧乳！一票曝原因

妹子擁F級核彈　男友卻愛貧乳！一票曝原因

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

胸部怪怪的！她淡定掀衣…「整塊凹下去」

胸部怪怪的！她淡定掀衣…「整塊凹下去」

哪國女性胸部最大　最新排行出爐

哪國女性胸部最大　最新排行出爐

關鍵字：

看奶看屁股看胸部胸部臀部巨乳蜜桃臀

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面