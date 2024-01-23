禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

▲天氣冷，許多人會喝熱飲禦寒。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

台灣迎接霸王級寒流，在低溫又濕冷的天氣裡，熱飲變得不可或缺，而日本TBS節目「この差って何ですか？」曾經實測發現，最能保持身體暖和的熱飲，第一名是「熱可可」，而廣受台灣人喜愛的「薑茶」只排第三名。

節目組找來6名年齡20歲至40歲的怕冷女性，在同個環境飲用200c.c.、60°C的六種保暖熱飲，並且使用熱像儀，測量她們喝下飲品後，身體溫度升高又恢復原值的所需時間，藉此判斷保暖效果。

第六名｜咖啡

喝下約9分鐘後就恢復正常體溫，因為咖啡因實際上具有降低體溫的效果。

2014年美國一篇研究發現，咖啡因會刺激交感神經系統，促使血管收縮、血流減少，容易導致距離心臟最遠的四肢降溫，進而感覺手腳冰冷。

第五名｜綠茶

喝完約14分鐘就降回正常體溫，推測也是因為含有咖啡因的緣故。

第四名｜甘酒

甘酒是一種類似酒釀的日本傳統甜飲，喝下後約27分鐘後，體溫就降回原值。

甘酒含有更多碳水化合物，能夠在體內產生熱量。雖然它因質地較濃稠，在胃裡停留時間較久，被視為導致體溫升高的原因，但與前三名相比，促進血液循環功能較弱，因此體溫會下降較快。

第三名｜薑茶

喝下47分鐘後，體溫才恢復原值。生薑含有薑烯酚，能夠讓身體迅速發熱，達到保暖效果，但缺點是保持溫度的效果較差，而且很容易流汗。

第二名｜紅茶

喝完約52分鐘才恢復體溫。紅茶含有茶黃素，能夠促進血液循環，不但可以提高全身溫度，就連四肢也不例外。

第一名｜熱可可



喝下熱可可約需1小時才會恢復體溫，持續效果最久。可可含有「可可多酚」能夠促進血液循環，從而使得身體變暖，而且在這次實驗的六項熱飲中，持續時間最長，保暖效果最佳。