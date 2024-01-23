　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

▲▼咖啡,熱可可,熱巧克力,熱飲。（圖／CFP）

▲天氣冷，許多人會喝熱飲禦寒。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

台灣迎接霸王級寒流，在低溫又濕冷的天氣裡，熱飲變得不可或缺，而日本TBS節目「この差って何ですか？」曾經實測發現，最能保持身體暖和的熱飲，第一名是「熱可可」，而廣受台灣人喜愛的「薑茶」只排第三名。

節目組找來6名年齡20歲至40歲的怕冷女性，在同個環境飲用200c.c.、60°C的六種保暖熱飲，並且使用熱像儀，測量她們喝下飲品後，身體溫度升高又恢復原值的所需時間，藉此判斷保暖效果。

第六名｜咖啡

喝下約9分鐘後就恢復正常體溫，因為咖啡因實際上具有降低體溫的效果。

2014年美國一篇研究發現，咖啡因會刺激交感神經系統，促使血管收縮、血流減少，容易導致距離心臟最遠的四肢降溫，進而感覺手腳冰冷。

▲▼ 咖啡。（圖／CFP）

第五名｜綠茶

喝完約14分鐘就降回正常體溫，推測也是因為含有咖啡因的緣故。

第四名｜甘酒

甘酒是一種類似酒釀的日本傳統甜飲，喝下後約27分鐘後，體溫就降回原值。

甘酒含有更多碳水化合物，能夠在體內產生熱量。雖然它因質地較濃稠，在胃裡停留時間較久，被視為導致體溫升高的原因，但與前三名相比，促進血液循環功能較弱，因此體溫會下降較快。

▲▼咖啡,熱可可,熱巧克力,熱飲。（圖／CFP）

第三名｜薑茶

喝下47分鐘後，體溫才恢復原值。生薑含有薑烯酚，能夠讓身體迅速發熱，達到保暖效果，但缺點是保持溫度的效果較差，而且很容易流汗。

第二名｜紅茶

喝完約52分鐘才恢復體溫。紅茶含有茶黃素，能夠促進血液循環，不但可以提高全身溫度，就連四肢也不例外。

第一名｜熱可可

喝下熱可可約需1小時才會恢復體溫，持續效果最久。可可含有「可可多酚」能夠促進血液循環，從而使得身體變暖，而且在這次實驗的六項熱飲中，持續時間最長，保暖效果最佳。

ET快訊
超哥妹妹是博士！　網熱議：同環境造就2個極端
1歲半女童「午睡叫不醒」　送醫不治
Riot宣布裁員！　530名員工走人
獨／台北女遭挖眼+刀砍！法官認「不算殺人」　檢2理由上訴
台科大碩士生脫了！　冰天雪地拍畢業照
舒子晨穿超少「柔軟波動」11秒片爆紅！　網狂盯：我看了3小時
禦寒熱飲排名！　實測「薑茶只排第3」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

中國留學生在美受審　不滿女同學貼民主傳單！威脅「砍斷她雙手」

禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

被當成中國人！韓男出國玩遇非裔「種族歧視」學猴叫　辣椒水噴眼

2024日本小姐出爐！冠軍竟是「烏克蘭美女」　東歐臉孔引正反熱議

美台專家選前調查：今年恐重演1996年台海危機

女師在丈夫冰沙下毒長達6周　監視器拍到她加「1植物的根超毒」

拜登政府暫贏一局！最高法院允許剪斷美墨邊境圍欄　德州政府跳腳

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

愛看大奶還是翹臀？　研究：IQ越高「明顯更喜歡胸部」

澳洲H＆M校服廣告陷「兒童色情化」爭議　公司火速撤下道歉

中國留學生在美受審　不滿女同學貼民主傳單！威脅「砍斷她雙手」

禦寒熱飲排名！日本實測「薑茶只排第3」　最暖冠軍是這款

被當成中國人！韓男出國玩遇非裔「種族歧視」學猴叫　辣椒水噴眼

2024日本小姐出爐！冠軍竟是「烏克蘭美女」　東歐臉孔引正反熱議

美台專家選前調查：今年恐重演1996年台海危機

女師在丈夫冰沙下毒長達6周　監視器拍到她加「1植物的根超毒」

拜登政府暫贏一局！最高法院允許剪斷美墨邊境圍欄　德州政府跳腳

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲：三高及心血管疾病患者注意保暖

【廣編】政府帶動創造利多價值　鶯歌房市未來可期

兆豐金現增中籤率5.8%居今年第3高　增資股月底上市

遏止寒假危險駕車　屏縣警加強取締競速危駕+改裝車輛

蘿莉塔公然談「綠茶婊女星」！　慘遭對方「對號入座」喊告在場所有人

富采旗下晶電控Amazon專利訴訟案　目的已成同意撤回

波音又出事！美航「艙內烤箱起火」　急改降休斯頓檢修

鋼鐵人膩在17好不好主題周　球員手繪紅包袋登場

棗道甜聯手香港馬克媒體　共創台港觀光伴手禮產業新契機

超哥曾揭「家人超狂背景」妹妹是博士！網熱議：同環境造就2個極端

奈及利亞網紅拍片起跳摸籃框　竟跌倒重摔「頭撞地亡」

國際熱門新聞

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

南韓首爾「體感零下21.7℃」漢江結冰柱

禦寒熱飲「薑茶只排第3」　冠軍是它

新疆西部爆7.0強震　美地質調查局估「災損廣泛」

爸媽夫妻臉　女兒好奇幫測DNA發現血緣關係

她曾體重破百　變身健美辣妹還交男友了

美股道瓊首度攻破38000點大關　台積電ADR反跌1.02%

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

李善均疑遭韓警洩密　緝毒單位遭強制搜查

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

馬斯克1周工作至少80小時　專家：陷入過勞崇拜迷思

後院驚見3屍　朋友來看球賽遭凍死

更多熱門

相關新聞

被當中國人！韓男遇黑人學猴叫、噴辣椒水

被當中國人！韓男遇黑人學猴叫、噴辣椒水

南韓一名年僅20多歲的男性和友人前往義大利米蘭觀光，豈料不僅遇上當地種族歧視、被當成中國人，甚至還遭對方搶劫！該名男性指控，當地黑人不僅對他們刻意發出猴子的叫聲，甚至朝他的眼睛噴灑疑似辣椒水的液體，且還搶走包括手機在內的貴重物品，就算向當地警方求助，也於事無補。

日本小姐冠軍竟是「烏克蘭美女」！

日本小姐冠軍竟是「烏克蘭美女」！

暖氣吵又吹到頭痛　他改用1物讚：鬼神發明

暖氣吵又吹到頭痛　他改用1物讚：鬼神發明

南韓首爾「體感零下21.7℃」漢江結冰柱

南韓首爾「體感零下21.7℃」漢江結冰柱

李善均疑遭韓警洩密　緝毒單位遭強制搜查

李善均疑遭韓警洩密　緝毒單位遭強制搜查

關鍵字：

日韓要聞禦寒熱飲熱可可熱巧克力薑茶紅茶綠茶咖啡甘酒

讀者迴響

熱門新聞

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

浩子無故請假《新時代》5個月爆退出！公司證實罹病

快訊／三峽農場降瑞雪！上山車潮湧現

不斷更新／新北三峽、烏來都下雪了！　全台雪線一次看

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

更多

最夯影音

更多
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面