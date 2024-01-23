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拜登政府暫贏一局！最高法院允許剪斷美墨邊境圍欄　德州政府跳腳

▲▼美墨邊境圍欄。（圖／CFP）

▲德州政府在美墨邊境設立圍欄，以防堵移民非法湧入。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國最高法院在當地22日以5票贊成、4票反對的裁決，暫時允許聯邦特工在邊境執行切斷圍欄的行動。

據路透社報導，美國前總統川普自上任後，就加強與升級了美墨邊境1050公里的圍牆，而德州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）也在2021年啟動「孤星行動」（Operation Lone Star），派遣逾萬公共安全部官員與國民警衛隊士兵到美墨邊境防堵非法移民湧入。

然而，德州政府去年發現，當地有邊境巡邏人員破壞邊境圍欄，讓非法移民得以進入德州，導致德州政府阻止非法入境的努力「徹底失敗」，而在去年10月提出告訴，使得聯邦特工不得在「非緊急醫療情況下破壞、摧毀，或以其他方式進犯圍欄」。

▲▼美墨邊境圍欄。（圖／CFP）

▲德州最近發現有邊境巡邏人員破壞圍欄，將移民放入美國。（圖／CFP）

不過，拜登政府在法庭文件中表示，這些圍欄阻礙了邊境巡邏人員在移民過河時接觸他們，而且無論在何種情況下，聯邦移民法都應優先於德州自行阻止移民流入美國的努力。

隨著審判持續，最高法院在當地22日以5票贊成、4票反對的裁決，暫時允許聯邦特工在邊境執行切斷或拆除圍欄的行動。美國第五巡迴上訴法院當天發布了這一有爭議的臨時決議，並將於2月7日聽取邊境巡邏人員切斷圍欄是否違反德州法律的辯論。

在決策出爐後，白宮表示樂見最高法院做出此一裁決，同時強調「解決破碎的移民體系需要充足的資源和政策改革」，「這就是為什麼拜登總統正努力在國會達成兩黨協議的原因」。不過，共和黨對拜登政府的移民政策提出了嚴厲批評。報導稱，非法越境和邊境安全的問題勢必會在未來的選舉中成為焦點。

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