濟州機場暴風雪「至少273航班停飛」　大韓、釜山航空提前取消班機

記者張寧倢／編譯

南韓今（23）日受到強烈寒流的影響，大部分地區全天處於零下低溫。尤其濟州機場從23日到24日零時前同時發布了強風、大雪與風切（劇變風）特報，截至當地上午11時已有273架次航班停飛，其中大韓航空已宣布提前取消下午5時30分前從濟州起降的所有航班。另外，金浦機場與大邱機場也有部分航班停飛。

▲南韓濟州機場同時降下大雪並吹起強風，截至當地23日上午11時已超過270架航班停飛。（資料照／CFP）

根據韓聯社報導，南韓濟州島的濟州機場23日上午正處於大雪警報、強風警報與風切警報同時生效狀態。韓國機場公社濟州機場透露，截至當地時間上午11時，濟州國內航線210架次、國際航線18架次等共273個航班已經停飛或提前取消處理。

南韓最大的航空公司大韓航空表示，在濟州國際機場持續強風與暴雪的情況下，為了安全起見，大韓航空往返濟州航班將停飛至23日下午5時30分，由於下午天氣狀況可能會更加惡化，因此採取了事前取消航班的措施，目前共27架起飛、25架降落航班受影響，但停飛架次還有可能會增加。

▲一架釜山航空班機停留在下雪的濟州機場跑道上。（資料照／CFP）

釜山航空公司也跟進宣布，下午5時前起降濟州的12架次航班將提前取消。濟州機場方面提醒，雖然跑道除雪工作已經完成，但從氣象情況看來，航班運行仍存在限制，乘客出發前務必事前確認班機資訊。

除了濟州機場之外，南韓政府中央災難安全對策本部表示，當天上午11點前金浦機場有24架航班停飛，大邱機場也有8架航班停飛，濟州島周邊海域發布了風浪特報，截至上午7時，從濟州出發或抵達的8條航線10艘客輪中，只有2條航線的3艘客輪正常啟航，其餘船班都已經取消出海。