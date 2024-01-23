中國留學生在美受審　不滿女同學貼民主傳單！威脅「砍斷她雙手」

▲美國波士頓柏克萊音樂學院音樂系的中國留學生，涉威脅民運人士，22日在美受審。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一名音樂系的中國留學生吳曉磊（Xiaolei Wu，音譯）22日在美國法院受審，他被指控騷擾一名在波士頓柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）張貼傳單、並支持中國民主的運動人士。據報導，吳曉磊對這名女子威脅說要向中國執法部門檢舉，並且砍斷她的手。

根據路透社報導，受威脅的民運人士在此案中被稱為佐伊（Zooey），美國助理檢察官波特（Alathea Porter）在波士頓法庭上對12人聯邦陪審團進行陳述，指出25歲的中國男子吳曉磊在網路上威脅要砍斷佐伊的雙手，並向中國政府檢舉她貼的「反動傳單」，佐伊不僅擔心自己的安危，「也擔憂她已經返回中國的家人」。

報導提到，吳曉磊2022年12月首次被捕，但他對於網路跟蹤騷擾與跨州散播威脅通訊的指控拒絕認罪。波特向陪審團成員們表示，佐伊與吳曉磊同樣都在這所私立音樂學院就讀，佐伊曾在IG發布一張照片，顯示她在窗戶貼了一張寫著「我們要自由」、「我們要民主」、「與中國人民站在一起」的傳單。

然而，根據2022年10月的聊天紀錄，吳曉磊在柏克萊音樂學院中國留學生與校友的300人微信群組中，要求佐伊撕除所有傳單，並表示他已經打給中國公安機構檢舉她。波特說，這是一個嚴重威脅，因為中國政府並不允許她傳單上所包含的訴求表達方式，並且致力於遏制反政府的異議。

吳曉磊的律師坦波斯基（Michael Tumposky）辯駁，吳的言論從來就不是為了威脅她，而是「兩名相互熟悉的年輕人之間，不成熟的網路糾紛」的一部分（言論）。他說，吳曉磊「不是什麼中國政府特務」，而是一個「笨拙的書呆子」，來波士頓學爵士樂，以自己判斷錯誤的方式公開談論佐伊的傳單，提醒她注意行動主義（activism）的後果。

坦波斯基強調，「他來這裡是要學吉他的，不是來當中國共產黨宣傳的騙子」。