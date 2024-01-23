緩解社福壓力！加拿大限制國際學生簽證　今年核發量「大減35%」

▲加拿大限制國際學生簽證，導致今年的核發量大減35%。（圖／CFP）

文／中央社蒙特婁22日綜合外電報導

加拿大移民部長今天宣布，加拿大未來兩年將大幅限縮國際學生簽證核發量，今年的核發量會比去年減少約1/3，以在移民人數創紀錄之際緩解住房、醫療保健和其他服務的壓力。

法新社和美聯社報導，隨著國際學生人數將來到10年前的3倍，這項措施部分用意在於緩解急遽增長的住房和社會服務需求。

在這項限制措施下，今年預計將有36萬4000名國際學生獲得學生簽證，比2023年淨減少35%。2025年的限制量將在今年年底評估。

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）在蒙特婁舉行的記者會上表示，這項限制措施用意在「提升計畫的完整性，為國際學生的成功打下基礎，並讓加拿大的臨時居留程度維持在可以延續下去的水準」。

他還說：「明知並非所有國際學生都能獲得成功所需的資源，會讓他們帶著對加拿大教育體系的幻滅和失望返國，還要歡迎他們來加拿大，這是一種傷害。」

這項限制措施將不適用於碩士生、博士生，或小學和中學學生。

米勒表示，政府也將限制外國學生獲得工作簽證的資格，並打擊收取國際學生高額學費但提供劣質教育，或根本沒提供教育的私立大學和假的學術機構，他稱對方這種做法「令人無法接受」。