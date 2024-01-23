天氣太冷2男童「放寒冷假在家」　房屋突然爆炸命喪火海中

▲2名男童來不及逃出，被發現時已經身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州2名男童，4歲的朱利安(Julian Keiser)與6歲傑米森(Jamison Keiser)因為天氣寒冷停課，沒想到待在家時房屋突然爆炸，消防隊員雖然及時救出家中3名大人，2童卻不幸命喪火場。

嚴寒天氣近來襲擊密蘇里州迪法恩斯鎮(Defiance)，警方19日上午7時45分左右接到報案，一棟位於94號公路附近的民宅突然爆炸起火。消防人員趕到現場時發現房屋已被大火吞噬，2名男童朱利安與傑米森在他們趕到之前就已經喪命。

▲消防隊員抵達時，房子已經被大火吞噬。（圖／翻攝自Facebook／New Melle Fire Protection District）

消防隊長凱西(Dan Casey)表示，他們在接到報案幾分鐘後就抵達現場，並且從窗戶進入屋內尋找男童，可是火勢太大讓他們無法立即找到人，後來發現2童已經死亡，成功救出屋內3名成人，分別是男童的母親伊芙琳(Evelyn Turpiano)與祖父母珍妮佛(Jennifer Ham)、沃恩(Vern Ham)，親友後來在網路上幫他們成立募款活動。

不幸消息傳出對社區造成打擊。鄰居莎朗(Sharon Oberlag)表示，火災發生時突然聽到一聲巨響，好像發生爆炸，2名男童因為天氣寒冷，學校停課才會待在家，「他們是最可愛的孩子，非常喜歡上學」。火災發生原因仍在調查中。