南韓全境凍爆！首爾「體感零下21.7℃」上班族喊苦　漢江結出冰柱

▲南韓首爾汝矣島附近的漢江23日結出冰柱。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓因強烈寒流來襲，全境23日將繼續出現低溫降雪天氣。首都首爾早晨氣溫降至攝氏零下13.9度，體感溫度更是冷到零下21.7度，上班路上許多上班族們不僅穿著厚外套，還用毛帽、圍巾、耳罩、口罩等「全副武裝」包裹住全身，首爾汝矣島漢江公園也出現冰柱、江水結冰現象。

根據韓聯社報導，南韓大部分地區23日將整天處於零下氣溫的嚴寒中，截至當地上午8時前，京畿道北部、江原道內陸與山地、慶北北部內陸早晨氣溫均為零下15度以下，其餘中部地區、全北東部與嶺南也降至零下10度。

▲南韓江陵21日迎接暴雪天氣，遊客在大關嶺登山遊玩。（圖／CFP）

全南韓23日早晨最冷的地方在江原道華川郡廣德山，清晨6時45分測得零下25度低溫，平昌郡大關嶺也只有零下20度，最低體感溫度-29.6度。

首爾氣溫降至零下13.9度（體感溫度-27.7度），大邱氣溫零下8.7度（體感溫度-16.1度），釜山今晨最低氣溫也有零下7.3度，繼去年12月22日測得零下8.1度以來，今冬第二低的氣溫。報導指出，到24日前氣溫還有可能再下降，這波寒流的低溫與強風預計持續到25日早晨，26日才會恢復到平均氣溫。

▲南韓首爾永登浦區汝矣島漢江公園22日江畔掛滿了冰柱。隨著來自西北方的寒流來襲，南韓大部分地區氣溫降至零下。（圖／CFP）

首爾地鐵2號線首爾大學站入口一名26歲鄭姓上班族表示，「昨天很冷，聽說今天更冷，做好心理準備出門，結果超出我的想像。實在太冷了，連手機都不想碰。」首爾麻浦區29歲金姓上班族也說，「真的快凍死了，雖然穿了發熱衣、長羽絨外套，還戴了帽子，但還是很冷，擔心免疫力下降，所以又重新把口罩給戴上。」

▲南韓光州西區芝平洞23日馬路上的車輛因積雪正在緩慢行駛。（圖／CFP）

降雪方面，忠清南道、全羅道、濟州島23日預計降下大雪，截至當地上午8時，這些地區每小時降雪量在1到5公分左右，從前一天算起積雪高度已累積20公分上下。京畿道南部西海岸、忠清北道中南部等地區則將從晚間開始下雪。濟州島的降雪或降雨預計持續到25日早晨，其餘地區則只下到24日早晨，比濟州更早停歇。