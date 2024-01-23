美伊利諾州槍擊「7人陳屍2間屋內」！　23歲男嫌在逃

▲ 南斯疑似殺害7名親戚。（圖／Joliet Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州22日發生槍擊，共7人分別陳屍2棟房屋內，警方已鎖定一名23歲男嫌，與死者為親戚關係，目前尚未落網。

ACTIVE INCIDENT (UPDATED) JANUARY 22, 2024 3:00 PM

At this moment, Detectives and Officers are conducting an active homicide investigation after Officers located multiple deceased individuals who had sustained gunshot wounds in two homes in the 2200 block of West Acres Road. pic.twitter.com/zOTKSjs0RC — Joliet Police Department (@JolietPolice) January 22, 2024

綜合CBS等美媒，伊州喬利埃特（Joliet）警局局長伊凡斯（Bill Evans）在記者會上說明，22日中午接獲威爾郡警方通知，在同個街區相隔一條街的2戶民宅發現7名死者，一間屋內有5人，另一間則有2人，全都遭到槍殺。

警方已鎖定一名嫌犯，為23歲男子南斯（Romeo Nance），身高約188公分，體重約72.5公斤，據信駕駛一輛車牌Q730412的紅色轎車，已知最近的住址就在案發的街區，與7名死者為親戚關係，呼籲任何有線索的民眾通報當地執法機構。

此外，南斯駕駛的紅色轎車也涉入該州21日的2起槍擊，其中一起造成一人死亡。威爾郡警長辦公室20日下午接獲報案，在一棟公寓內發現28歲男子巴卡爾（Toyosi I. Bakare）中槍倒地，他來自奈及利亞，在美國生活約有3年，緊急送醫後宣告不治。

21日的2起槍擊受害者之間並無關聯，但南斯駕駛的紅色轎車都被發現曾出沒案發現場。逮捕紀錄顯示他去年因涉入槍擊案被保釋，目前仍在等待審判，一連串事件令附近鄰居人心惶惶。