女師在丈夫冰沙下毒長達6周　監視器拍到她加「1植物的根超毒」

▲女在丈夫飲料中下毒。（圖／翻攝自Cole County Sheriff's Department）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州37歲女老師莎拉(Sarah Scheffer)被控偷偷在冰沙裡面下毒，導致丈夫喝下後出現極度疲倦、噁心、視力模糊、精神失常等奇怪症狀，丈夫起疑心偷偷在家安裝監視器拍到畫面，她才承認使用「有毒植物的根」下毒。

在密蘇里州傑佛遜郡(Jefferson)當地高中擔任藝術教師的莎拉，16日被丈夫控告在冰沙中下毒長達6星期。受害者告訴警方，他這段時間身體出現一連串無法解釋的疾病，後來才發現是中毒症狀。

受害者表示，每次喝下妻子製作的冰沙後都會感到不舒服，而且冰沙的味道很苦，他某次詢問妻子到底放了什麼，對方竟然告訴他在裡面加尿，後來又改口說在裡面加了某種工業用強力黏著劑。

▲玲蘭被認為是具有高毒性的植物。（示意圖／達志影像）

受害者在家中安裝監視器，拍到妻子在製作冰沙時，把高毒性植物玲蘭(Lily of the valley)的根也混在攪拌機中。報導中指出，玲蘭毒素最強的部位就是根部，會導致心律不整、噁心、嘔吐、腹痛、視力模糊等症狀。

莎拉被捕後坦承，她的確在丈夫的飲料中加了玲蘭，也知道對方吃下後可能會死亡，被控謀殺未遂、武裝犯罪行為等罪，不過她對於指控都不認罪，案件正在調查中。