女在街上生產「臍帶一路拖行新生兒」　路人目睹驚悚畫面報案

▲民眾目睹嬰兒在街上被拖行。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國夏威夷一名女子被人發現剛生產完,竟然拖著沒剪臍帶的嬰兒走在街上,驚悚畫面嚇得民眾趕緊幫忙報案,醫護人員抵達後發現嬰兒沒有反應,立即幫忙剪斷臍帶後送醫,最後成功救回一命。

夏威夷警方16日下午5時15分左右接到報案,一名女子在希洛市(Hilo)街頭用臍帶拖行一名剛出生的嬰兒,後來確認女子為41歲的艾希莉(Ashley Aileen Maile Lum),是一名街友。

