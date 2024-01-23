女在街上生產「臍帶一路拖行新生兒」　路人目睹驚悚畫面報案





▲民眾目睹嬰兒在街上被拖行。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國夏威夷一名女子被人發現剛生產完，竟然拖著沒剪臍帶的嬰兒走在街上，驚悚畫面嚇得民眾趕緊幫忙報案，醫護人員抵達後發現嬰兒沒有反應，立即幫忙剪斷臍帶後送醫，最後成功救回一命。

夏威夷警方16日下午5時15分左右接到報案，一名女子在希洛市(Hilo)街頭用臍帶拖行一名剛出生的嬰兒，後來確認女子為41歲的艾希莉(Ashley Aileen Maile Lum)，是一名街友。

Homeless woman dragged her newborn by umbilical cord down Hawaii sidewalk: police https://t.co/6FyulMJEAQ pic.twitter.com/tyYrUXZxiS — New York Post (@nypost) January 22, 2024

目擊民眾表示，「事件就發生在餐廳前，所以大家都有看到這個景象」。醫護人員幫忙把嬰兒的臍帶剪斷後，艾希莉立即拋棄孩子逃離現場，當時發現嬰兒雖然一動也不動但是還有呼吸，送醫後救回一命。

艾希莉因為拋棄剛出生嬰兒，後來也被警方逮捕，並送到醫院接受治療，目前尚未受到任何起訴，案件仍在調查中。誇張案件讓當地警官表示，「在我從事警察近25年來的經歷中，從未看過這樣的案例」。女嬰已被送到兒童福利機構安置。