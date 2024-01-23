川普控「台灣搶走美國晶片生意」未承諾協防　美媒：引起憤怒關注

▲川普是目前共和黨呼聲最高的總統提名人。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美媒新聞週刊（Newsweek）報導，前總統川普言論暗示，如果中國入侵，美國不應該協防台灣，還指控台灣搶走美國的半導體生意，這番評論在社群媒體引發新一波怒火與關注。他的辦公室沒有回覆媒體置評要求。

川普是共和黨總統提名的熱門人選，15日更在愛荷華州贏得第一場初選。他接受福斯新聞採訪時被問及，如果再度當選，美國是否會保護台灣免於中國侵略，即便此舉意味著與中國開戰。



對此，川普拒絕提供明確答案，但暗示不滿台灣奪走美國的半導體生意，「台灣確實拿走了我們所有的晶片生意。以前我們的晶片全都是自己製造的，現在它們90%都在台灣生產……記住，台灣聰明又傑出，他們奪走了我們的生意。」

Trump suggests the US shouldn't come to Taiwan’s defense if China attacks it. He says Taiwan "took our business away" @atrupar.

pic.twitter.com/u1Ur2nIE8d — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) January 21, 2024

這番言論在社群平台X引發激烈反應，被許多人解讀為，「川普身為總統，將不會讓美國援助台灣。」一些人質疑川普對台灣晶片產業的說法，另一些人指控他很虛偽，因為這位前總統一直反對中國在全球經濟與政治的影響力，並且長期宣稱自己為此挺身而出。

政策專家塔爾諾夫斯基（Ed Tarnowski）發文表示，「川普指控對手面對中國軟弱，實際上卻公開給中國開綠燈，如果他當選的話，（北京）能夠入侵台灣而不被美國報復。」

知名保守派律師梅奧（Heath Mayo）更以「絕對白癡」形容，「如果川普當選，台灣就會消失，我們很大一部分的半導體產能也會跟著消失。川普不僅不適任，在像這樣的很多事情上也完全錯誤。」

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「抱歉，川普。台灣沒有偷走美國的晶片生意。台灣，小心了。」

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