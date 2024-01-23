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婦飛機上呼吸困難　英醫生「借她一支Apple Watch」驚險急救成功

▲▼ Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Watch擁有多項健康數據偵測功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國國民保健署（NHS）43歲醫生里亞茲（Rashid Riaz）先前搭乘飛機前往義大利北部滑雪度假時，在班機上遇到一名7旬婦人呼吸困難，里亞茲挺身而出協助救治，他緊急向空服員借來一支Apple Watch進行測量，發現患者血氧濃度過低，及時提供了氧氣瓶才讓婦人迅速恢復穩定。

根據BBC報導，來自英國赫瑞福郡（Hereford）的醫生里亞茲9日從伯明罕（Birmingham）搭乘瑞安航空（Ryanair）班機前往維羅納（Verona），航程中一名70多歲的婦女突然出現呼吸困難，空服員立刻呼救並詢問乘客之中是否剛好有人是醫生，里亞茲聽到後趕緊上前幫忙。

▲▼英國醫生在飛機上用Apple Watch救人一命。（圖／翻攝自X／@DrRashidRiaz；Apple官網）

▲英國醫生在飛機上用Apple Watch救人一命。（圖／翻攝自X／@DrRashidRiaz；Apple官網）

里亞茲最初用婦人的母語烏爾都語（Urdu）與她交談時，患者並未做出反應。里亞茲在得知婦人有心臟病史後，他想到Apple Watch可以瞭解患者身體情況，於是他立刻向空服員借了一支，「Apple Watch幫助我發現病人的血氧飽和度（又稱血氧濃度）很低。」

里亞茲隨後向機組人員要了一罐機上型氧氣瓶，並用Apple Watch持續監測這名婦人的血氧，直到過了約一小時後平安降落在義大利。他說，病人恢復得很快，最後在醫務人員的協助下，靠步行走下飛機。

里亞茲表示，在這次經驗中他把平時所學用在這個小小的裝置上，「這是一個教訓，告訴我們如何透過一個現在很容易拿到的基本設備來改善這種緊急情況下的飛行航程。」但他也呼籲航空公司，將急救醫生包列為班機標準配備，必須包含血壓計、血氧機、糖尿病檢測儀等基本測量設備，「這些東西在緊急情況下可以挽救一條生命。」

另外，蘋果公司正與醫療技術公司Masim就血氧軟體發生專利侵權糾紛，蘋果上周宣布，將推出沒有血氧偵測功能的Apple Watch Series 9以及Ultra 2，以避免影響商品上架，但先前已經購買了含血氧功能Apple Watch的用戶將不受影響。

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