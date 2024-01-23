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李善均疑被警方調查逼死　韓警「強制搜查」仁川警廳緝毒辦公室

▲▼李善均。（圖／CFP）

▲南韓警方針對李善均調查資料從警方內部外流的疑雲，展開正式調查。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓48歲知名男演員李善均去年捲入染毒案，案件程序仍在進行中就輕生死亡，警方被外界質疑在證據未明的情況下提早洩漏嫌疑人身分。京畿道南部警察廳22日針對當時負責搜查的仁川警察廳緝毒單位進行強制搜查與扣押，以確認警方是否向特定媒體外流調查資料。

根據韓聯社報導，京畿南部警察廳反貪腐經濟犯罪調查隊22日對仁川警察廳毒品犯罪調查系的多處辦公室進行扣押搜查，將相關警方職員的手機等電子設備，以及當時該單位有關李善均事件的調查資料一併帶回。

除了仁川警察廳遭搜索，當時曾經詳細報導過李善均事件的新聞媒體公司也遭到強制扣押搜查。京畿南部警方23日透露，預計未來將透過對扣押物的分析，確認仁川警察廳內部是否曾向特定媒體洩漏調查資訊，承諾「將迅速、嚴肅調查事件」，但不會透露扣押搜查細節。

此前，京畿南部警察廳15日收到仁川警察廳委託，要求協助查清李善均調查資料疑似外洩的經過，理由是擔心同屬仁川警方無法確保公正性，所以才委由鄰近的京畿南部警察廳負責，而京畿南部警方接手不到一周就展開扣押搜查。

李善均於2023年12月27日輕生死亡，他生前最後2個月捲入吸毒疑雲，曾3次到警局接受問話，調查期間也4度配合毒品檢驗但均為陰性。他在逝世4天前的12月23日第3度到案說明，同意了長達19個小時的跨夜訊問，並於離開警局時表示「已經全部誠實作答了」，也喊話「我和威脅犯（女室長）的陳述，希望警方好好判斷可信度」。

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