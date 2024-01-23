自家後院驚見3屍！朋友來看球賽「竟遭活活凍死」　警上門才知道

▲美國持續遭冬季風暴襲擊，圖為1月9日密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）民眾走在積雪街道上。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國密蘇里州發生離奇悲劇，一名男子招待3名友人來到家裡，一起觀賞橄欖球隊堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）的比賽，未料2天後卻被警察找上門。屋主此時才知道，那天拜訪的友人，竟然全部陳屍他家後院，而且明顯都是被凍死的。

福斯新聞報導，1月7日晚間，4位球迷在其中一人家裡看比賽，結束後訪客卻全部失聯，直到1月9月晚間，才被警方發現陳屍聚會民宅外，一人位於後門走廊，另外兩人位於後院。

▲死者由左至右分別為38歲的瑞奇（Ricky Johnson）、36歲的克雷頓（Clayton McGeeney）和37歲的大衛（David Harrington）。（圖／翻攝臉書）

由於案情離奇，死者親友紛紛在社群媒體上發文疾呼，希望當局協助調查真相，並且質疑屋主可能有犯案動機。不過，警方已經排除謀殺可能性，鄰居也表示什麼也沒聽到。

堪薩斯城警察局表示，屋主及同住家人都非常配合調查。警官傑克（Jake Becchina）說，「這起案件100%不會被當成謀殺案調查。沒有人被逮捕、起訴或拘留。目前周邊社區也沒有具體威脅或擔憂。」儘管尚不清楚是否涉及酒精或藥物使用，但驗屍及毒物學報告將在未來幾周內出爐。

屋主委託律師約翰（John Picerno）表示，屋主在家習慣戴耳機睡覺，雖然看見友人汽車還停在家門外的街道上，但由於對方經常把車子停在別處過夜，因此根本沒意識到出事了，「就像我們其他人一樣，（他）焦急地等待驗屍及毒物學報告結果。」除此之外，律師也代表屋主與及家人，向死者親友致上哀悼之意。