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世紀相遇！這2種蟬「每221年才交會一次」　沒遇到要等下輩子

▲▼蟬。（圖／翻攝cicadasafari.org）

▲蟬一生大部分時間都在土壤裡度過。（示意圖／翻攝cicadasafari.org）

記者吳美依／綜合報導

美國廣播公司（ABC News）報導，2024年將是重要的一年，除了總統大選、日全蝕之外，還有2種蟬的世紀相遇，牠們分別要在地下蟄伏13年和17年才會破土而出，因此生命週期睽違221年首度重疊，成為難能可貴的奇景。

蟬的幼蟲（通常被稱為若蟲）孵化後會鑽入土裡，在地下蟄伏多年後破土而出，但交配幾天至幾周後就會死去，並且依據出現年份被分成多個「群」。

就在今年4月底、5月初，北美洲特有的「布魯德13號蟬」（Brood XIII）將在蟄伏地下17年後，於伊利諾州北部羽化。與此同時，「布魯德19號蟬」（Brood XIX）也會在蟄伏13年後，出現於美國東南部地區。

▲▼圖為2種蟬過去曾經出現過的地方，藍點代表「布魯德13代蟬」，紅點代表「布魯德19代蟬」。。（圖／翻攝cicadasafari.org）

▲圖為2種蟬過去曾出現的地方，藍點代表「布魯德13代蟬」，紅點代表「布魯德19代蟬」。（圖／翻攝cicadasafari.org）

俄亥俄州默瑟大學生物學教授、昆蟲學家克里茨基（Dr. Gene Kritsky）在官方網站cicadasafari.org表示，這2種蟬同時出現是很罕見的，每221年才會發生，上一次同時出現要追溯到1803年，當時國家元首還是美國第三任總統、開國元勛傑佛遜（Thomas Jefferson）。

儘管這是一次里程碑事件，但研究人員指出，2種蟬在棲地空間上是分開的，繁殖期間也不會明顯重疊，而且牠們不被視為害蟲，因此沒有必要使用任何殺蟲劑。

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