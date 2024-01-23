她曾體重破百　3年變身健美辣妹「甩肉半個自己」還交男友了

▲桑迪帕曾體重破百，如今變身健美辣妹，在比賽中奪牌。（圖／翻攝instagram.com@_ceylonese，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自美國俄亥俄州的桑迪帕（Sandeepa Rathnayak）童年曾遭猥褻，此後罹患憂鬱症，並且開始暴飲暴食，體重一度飆破100公斤，但健身教練的鼓舞之下，不僅3年瘋狂減掉一半體重120磅（約54.4公斤），贏得健美比賽獎牌，還與教練發展成靈魂伴侶的戀人關係。

每日郵報報導，桑迪帕9歲那一年遭到猥褻，成為此生最大的童年創傷與不安全感來源，「整個童年和青少年時期，我都一直依賴食物作為情感慰藉，就像一種應對機制」，但導致她必須與憂鬱症、體重過重及氣喘長年奮鬥