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韓國瑜選前一句話嗆爆柯文哲　竟成游錫堃連莊生機

游錫堃尋求連任立法院長，不放棄爭取綠白合逆轉勝出的可能性。

▲游錫堃尋求連任立法院長，不放棄爭取綠白合逆轉勝出的可能性。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

第11屆立法院將在2月1日報到，同日選出新任立法院正副院長。國民黨「韓江配」來勢洶洶，但高雄市前市長韓國瑜選前在桃園造勢場喊話在野陣營支持者歸隊票投國民黨，並形容民眾黨總統候選人柯文哲選舉像「空氣槍，很熱鬧但不會贏」，這番話卻意外對選後的立院龍頭戰產生影響。

據悉，「空氣槍」一事讓柯文哲非常在意，柯文哲以「好朋友」稱韓國瑜，原本柯認為，柯韓兩人各選各的，不必要互相傷害，沒想到「好朋友」會在選戰最後關頭這樣公開針對自己，韓的這番「空氣槍」發言，意外為選後國會議長的藍白合作埋下心結，藍白至今仍不合，國會第二大黨民進黨所推的「堃昌配」就還有機會連任。

本刊掌握，總統當選人、民進黨主席賴清德曾私下表明，面對國會議長選戰，他秉持最大原則就是「國會自主」。賴團隊核心人士指出，賴尊重國會自主，議長選舉一事，他交給游錫堃、柯建銘處理。賴清德左右手、競辦總幹事潘孟安選後被問到國會議長選舉，也一再強調「尊重黨團決議」，並稱「黨團做出決議後，賴清德也會全力配合遵守。」

「君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行」立法院長游錫堃在選後主持第十屆立法院最後一次院務會報，他在會中引述了老子名句，向在場立院一級主管表明心跡。外界關注，民進黨失去國會過半優勢後，第11屆立法院會不會「政黨輪替」、游錫堃若未能連任院長，是否將請辭不分區立委，對此，近游人士向本刊指出，游錫堃本來就沒有包袱，就像老子那句話所述，他隨遇而安。

選前民進黨公布不分區立委提名名單，游錫堃名列第6，也是政治組第1名，黨內人士分析指出，從當時的選戰氣氛已可預測，選後各黨國會席次可能很緊繃、甚至民進黨可能無法過半，因此賴清德構思國會議長布局的重點，是要找出「大家都比較可以接受的人選」。

對黨內而言，游錫堃創黨大老的輩分擺在那裡；對他黨來說，游錫堃跟大家有過去四年的互動基礎，在野黨均已知道游錫堃主持議事、協商的風格，不會偏頗或刻意卡在野黨。去年游錫堃主持中央政府總預算協商，朝野黨團為司法院預算是否刪除僵持不下，游錫堃最後打斷爭執，表示「國會代表民意、人民作主，在民意之前要謙卑」、「哪有預算不能刪的？」，游這番話一出，讓時任國民黨團總召的曾銘宗當場起立敬禮，大讚游錫堃是「全民立法院長」。

立院人士指出，過去4年，游錫堃秉持議長中立原則，儘量跟四黨團維持平等互動關係，民眾黨團辦理研習活動等，若邀游錫堃，游都會出席致詞；民眾黨團邀喝春酒，游錫堃也會去，跟民眾黨主席柯文哲也有互動，氣氛和諧。而民眾黨過去對立院事務的參與也很積極，院方邀請四黨團參加的活動，民眾黨也都會推派代表參加。

「不管那天結果怎樣，東西先準備好，該走就走」。近游人士說，應該是目前民進黨內較能扮演跟民眾黨橋梁的人，也因此，賴清德當初才數度說服游錫堃續列不分區，否則游早已說過不再連任，是認真的決定，並非以退為進的手法。游錫堃選後已開始打包院長辦公室，畢竟還是要先把院長室清出來，等待2月1日院長選舉結果出爐。

民眾黨不分區立委黨選人黃國昌20日表示，國會議長選舉，民眾黨團會「團進團出」。對此，民進黨人士表示，民眾黨在未來國會需要的是倡議改革的聲量、小蝦米對抗大鯨魚的悲壯姿態，若在新國會第一役就選擇與大黨合作，不管是跟綠或藍，都會抵銷他們的對抗性，削弱「義無反顧」的張力，雖然民眾黨至今仍若有似無地釋出可合作的訊息，但未來國會應該還是「case by case」，看個別議題能否有合作可能，沒辦法建立跨黨派長期穩定的結盟關係。

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