股神巴菲特自曝「犯罪過往」　曾在百貨公司當小偷

▲股神巴菲特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

股神巴菲特（Warren Buffet）今日在眾人眼中，是個穩重、偉大的投資人，但他也曾是個偷竊慣犯、問題少年。

《雅虎金融》（Yahoo Finance）報導，巴菲特傳記《雪球：巴菲特傳》中披露，巴菲特年少時期曾經和朋友在西爾斯（Sears）百貨公司內偷東西。

巴菲特說當時和朋友只是隨便選個地方下手，「我們會偷一些我們用不到的東西，我們會偷高爾夫球袋和高爾夫球桿。我走出體育用品店所在的低樓層，揹著高爾夫球袋和高爾夫球桿走上樓梯到外面街上。我偷了好幾百顆高爾夫球。」

同樣是年少時期，巴菲特也展露出他的生意頭腦，從6歲就開始「創業」，先是賣口香糖和可樂賺錢，他會把賺來的錢存進腰帶上一個鍍鎳的硬幣收納盒裡，那對他來說價值非凡。到了14歲時，巴菲特報了人生的第一筆稅，他靠著送報賺得1000美元。

巴菲特自曝小時候偷竊的過去，增添了人們看待這位商業成功人士人生故事的豐富度，一個前所未有的角度─「少年小偷」。

巴菲特不斷強調「信譽」的重要性，「建立信譽需要20年，毀掉它只需5分鐘。只要想到它，你行事的方式就會不一樣。」

巴菲特在另一本書《巴菲特經營之道：奧瑪哈聖人的原則》（暫譯，Warren Buffett on Business: Principles from the Sage of Omaha）書中也寫道，巴菲特曾說過，企業那怕是很多錢都輸得起，唯獨信譽是絲毫都輸不得。

巴菲特被譽為「股神」，是一名成功的投資和商業人士，也是有名的慈善家，他大可以隱藏這段過往，但他選擇公諸於世，他願意揭露自己早年的人生故事，加大了人們對他的共鳴，並且也彰顯了一件事─即便是最成功的人士也會犯錯。

巴菲特的人生故事給人們上了一堂課，過去不一定能決定一個人的未來，從錯誤中學習是迎向成功不可或缺的一部分。