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馬斯克1周工作80至100小時！　專家曝陷入過勞崇拜迷思

▲馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克是知名的工作狂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克早期經常在公司待過夜，如今一周工作量至少80小時起跳；臉書創辦人祖克柏每周在公司時數約50至60小時，但專家認為許多人一天奉獻大量時間工作，以為的努力奮鬥其實是在慢性自殺，陷入了「過勞崇拜」的迷思。

馬斯克的工作狂傾向讓員工害怕，他創辦的首家公司Zip2前高層就曾爆料，他到了晚上9點還在辦公室裡「巡邏」，看哪個員工還在公司，晚上9點過後沒有人留在辦公室，他就會非常生氣。

Zip2前系統工程師史派克斯（Branden Spikes）描述馬斯克「不同尋常」，經常工作到很晚，接著就睡在辦公桌底下。

此外，祖克柏每周待在公司的時間大約是50至60小時，若以一周5個工作天算，等於一天至少在公司待上10個小時。

不過《贏回自主人生，終結過勞崇拜》一書提到，看到這些成功人士這麼努力，一般人似乎得要更賣命，在競爭的社會中犧牲健康、人際關係和個人幸福，直接把「工作當人生」，但這其實並不是人們以為的努力奮鬥，這麼做反而只是在慢性自殺。

書中提到即便一個人討厭工作，也可能有「過勞崇拜」的傾向，為了達到養家餬口的基本生理需求，以及「被需要」的心理需求，人們可能超時工作，因為就個人而言，超時工作可以避免被淘汰，甚至讓覺得自己無可取代。

書中提到5個原則與5個搭配的練習方法，讓人練習從過勞崇拜中解脫，達到工作與生活的兩全齊美：

原則一：生活有很多重心，工作只是其一
請這樣練習：將「贏」定義為「把對自己來說最重要的事完成」，並列出對自己的人生來說不可妥協重要且需要的各種事項。

‧ 原則二：有限制更自由，產能創意都提升
請這樣練習：安排你一天的時間，並將前一項練習中的重要事項分為「有成就的事」、「沒有成就的事」與「休息」，並盡量不讓「有成就的事」的時間大於其他兩者。

‧ 原則三：工作與生活具有動態平衡
請這樣練習：安排過一天的短期安排後，進展到一週行事曆的排程，請盡量為每個時段都排定活動，才能避免工作時段無限擴張，但須注意仍要保持彈性。

‧ 原則四：不事生產其實充滿威力
請這樣練習：在做好各種準備與安排後，為了讓緊繃的身心放鬆，請你留一些空白時段，可以是拿來進行興趣的培養，或只是無所事事的放空。這不只可以充電，甚至還能提升工作成效。

‧ 原則五：高成效靠「睡眠休息」立基
請這樣練習：人不能不睡覺，這是最基本的生理運作。為了達成更有成效的睡眠，請營造良好的睡眠環境和習慣。

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