四寶爸愛抽電子煙「全家6口狂咳」　醫診斷嘆：一家人都氣喘了

▲爸爸愛抽電子煙「一家6人狂咳」，醫師診斷嘆「全家都氣喘了」。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

儘管《菸害防制法》新法2023年3月實施「全面禁止電子煙」，國內仍有不少人會私下偷偷使用。胸腔科醫師蘇一峰近日感嘆，有病患因為爸爸愛在家中抽電子煙，結果全家2大4小開始不斷咳嗽，甚至一家人都變成氣喘了。

胸腔科醫師蘇一峰22日在臉書分享一個案例，患者的40歲爸爸由於愛抽電子煙，也經常在家裡使用電子煙，「阿嬤說每次問到味道就胸悶想要咳嗽，而4個小孩也一直咳嗽，直到最近阿嬤和小孩一起被診斷是氣喘了」。

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蘇一峰感嘆，爸爸一身臭電子煙，結果害全家人都氣喘，國內外醫學上有許多的研究都指出，電子煙對肺部的傷害不少於紙菸，甚至更容易產生氣喘與過敏，建議家中有幼兒的家長千萬不要心存僥倖，導致孩子提早罹患肺病。

▲蘇一峰臉書全文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

衛福部國健署表示，世界衛生組織（WHO）指出，任何形式的菸品或電子煙都是有害的，電子煙多含有尼古丁及有害致癌物，對使用者和暴露於二手煙者都有害，也沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸。

根據新版《菸害防制法》規定，電子煙在內的各式類菸品及未經核定通過健康風險評估審查的加熱菸皆為違法產品，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。使用電子煙者，得處2000元至1萬元罰緩。

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