爸媽有夫妻臉　21歲女兒好奇幫測DNA發現「真的有血緣關係」

▲女兒意外發現爸媽有血緣關係。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名21歲女子和哥哥因為好玩，上網買了DNA檢測工具幫有夫妻臉的爸媽檢測，沒想到意外發現2人真的有血緣關係，讓她和哥哥很慌張，不知道該不該把事情告訴爸媽。

這名女子在國外論壇Reddit上表示，去年聖誕節她和哥哥上網買了DNA檢測工具，意外發現爸媽竟然是近親，有可能是表兄弟姊妹或是叔姪關係，讓她非常崩潰。

▲女子現在看到爸媽曬恩愛，會覺得不舒服。（圖／示意圖／CFP）

女子表示，「想想是有可能的，我的爸媽外表長得很像，他們都是黑頭髮、藍眼睛還有寬肩，不過他們以前都告訴我們，他們絕對沒有親戚關係」，但她想到自己和其他兄弟姊妹都沒有基因缺陷，又覺得有可能是檢測結果出錯。

女子不知道該不該把事件告訴父母，有網友留言，「近親生下沒有基因缺陷的小孩，這種情況其實不算罕見，據說是後代生下的孩子愈有可能出現，所以你要小心千萬不要和近親生小孩」。

有網友認為，「反正你爸媽結婚都超過21年了，現在在乎這個幹嘛」。原PO回覆，「因為感覺很奇怪，我現在看到他們親吻彼此，會覺得很怪，我以前很喜歡他們曬恩愛，現在卻覺得噁心」。

也有網友分享，自從DNA簡易檢測工具問世後，幾乎每年都會看到類似故事，之前也有一對長期交往的情侶，從小就被不同家庭收養，也是因為好玩測DNA，結果發現2人是失散多年的兄妹。