南韓少子化新政策上路　每人0-7歲可領至少70萬台幣

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南韓少子化新政策上路　每個孩子0-7歲可領至少70萬台幣

▲▼南韓傳出首宗「兒童不明肝炎」疑似病例。（示意圖／達志影像）

▲南韓為增加生育率增額補助，每個孩子從0到7歲可以領到新台幣約70萬元。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／編譯

南韓應對少子化與高齡化問題的「低生育老齡社會委員會」22日表示，自今（2024）年開始，每一名孩子出生後從0歲到7歲，至少可以領到2960萬韓元（約新台幣69.2萬元）補助，此外就讀托兒所、幼稚園還可以申請追加補貼。

根據韓聯社報導，低生育老齡社會委員會估算的2960萬韓元補助大致分為3類，分別是「親子初相見禮券」（暫譯）、「父母補貼」與「兒童補貼」。另外，若有使用托兒所、幼稚園等幼兒機構可以追加申請托兒補貼，在家自行育兒的家庭也可以追加申請養育補貼。

詳細來看，「親子初相見禮券」是新生兒父母一次性領取200萬韓元（約新台幣4.7萬元），「父母補貼」則是孩子出生的頭兩年分別可領到1200萬韓元（約新台幣28萬元）與600萬韓元（約新台幣14萬元），「兒童補貼」則是0歲到7周歲每年可領120萬韓元，8年間一共可領960萬韓元（約新台幣22.4萬元）。

其中，「親子初相見禮券」額度是以生育1個孩子來計算，如果家庭中生育第2名以上子女可從200萬韓元增加至300萬韓元，不過禮券用途限定在月子中心、育兒用品、醫療費、餐飲費等。報導指出，每名兒童的年齡與家庭情況不同，金額也會有些微落差，但所有孩子可以拿到的補助大約都在3000萬韓元上下（約新台幣70.2萬元），但家長須主動上網申請，若未申請則領不到補助。

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