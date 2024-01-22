　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

婚禮前48小時，岳母睡了女婿！女兒2年後才知「母女丼」真相大崩潰。（示意圖，翻自mouthsofmums.com.au）

▲ 女子婚後2年才發現，母親竟在她婚禮前48小時睡了她老公。（示意圖，翻自mouthsofmums.com.au）

圖文／鏡週刊

美國近日有一名女網友在Reddit上發文抱怨，表示自己的母親，竟然在她舉辦婚禮前的48小時，睡了她的老公，也就是女婿。而且這起婚外情，女網友在事發2年後才得知，讓她非常崩潰。

女網友稱，事發當天她去參加單身派對，直到凌晨3點多才回到家，但寢室裡卻沒有見到她的準新郎在房裡睡覺，於是女網友打電話找他。新郎回應，說他也在和朋友開趴喝酒，但很有可能會玩得很瘋，所以暫時沒辦法馬上回家。

女網友說，她不疑有他，然後她一直睡到早上，才看到新郎回家。新郎稱自己和朋友喝得很醉，所以才會待到一大早回家，未料這一切都是謊言。

女網友表示，其實新郎根本不在朋友家開趴喝酒，而是在隔壁房和岳母上床廝混，再趁女網友熟睡時，故意暫時溜出門，製造他「喝醉剛回家」的假象。當下女網友也沒懷疑，當新郎「回家」後不久，還和女網友做愛。兩天後，兩人舉辦婚禮。

不過女網友直呼，她一直被瞞了兩年，直到最近老公才向她承認這件事，讓她感到非常崩潰。女網友說，她的55歲母親有個「壞習慣」，就是過去經常勾引她的交往對象，做出「不適切」的行為。女網友的老公也知道這一點，甚至不斷向她保證，自己絕對不會被岳母勾引，最後還是發生不倫戀，且老公似乎也沒有悔改之意。

女網友難過地說，她現在準備離婚，甚至想要切斷與母親的關係，因此她發文抱怨並求助網友。不少網友相當同情女網友的遭遇，並紛紛安慰她，有網友認為，幸好女網友和男方並沒有生孩子，因此女網友只需考量自己的遭遇即可，沒有這位老公和母親的生活，女網友一樣可以過得很好。

更多鏡週刊報導
公司週年慶宴請員工　CEO與總裁表演開場意外重摔！1死1重傷
尾牙攝影師真的懂！近距離拍抽獎號碼　中心聚焦都在正妹「肉團團」
英國鋼琴家在倫敦商場彈琴直播　遭小粉紅集體打斷還要求「遵守中國法律」！

ET快訊
驚險畫面曝！1家5口出遊自撞　汽車秒成火球
北市少女被押到社子大橋下　慘遭圍毆脫衣還逼下跪
快訊／太冷了！北市「最高海拔學校」宣布明日放假
長榮機師罷工過半同意　春節罷工迫在眉睫
快訊／學測「英文、國綜」解答出爐
直擊／「超哥餐廳」店長還原案發情況！揭私下真實相處
超派鐵拳揍爆Toyz頭縫10針！他補踹一腳...現身警所特殊
李多慧如願見到偶像！台下應援模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

美陸軍「正妹女士官」傳輕生亡　幾天前才發文曝心境！IG湧入哀悼

鼠患肆虐！俄烏重演「一戰」惡夢　前線爆士兵染疫嘔吐、眼睛流血

變態韓男「戴手指虎」公園性侵女教師致死　一審遭判無期徒刑

美估哈瑪斯「僅2至3成陣亡」　遠不及以色列目標！火力還能撐數月

南韓少子化新政策上路　每人0-7歲可領至少70萬台幣

爸媽有夫妻臉　21歲女兒好奇幫測DNA發現「真的有血緣關係」

英國13級狂風吹襲！班機「空中搖晃」驚險降落　乘客重獲新生鼓掌

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

美陸軍「正妹女士官」傳輕生亡　幾天前才發文曝心境！IG湧入哀悼

鼠患肆虐！俄烏重演「一戰」惡夢　前線爆士兵染疫嘔吐、眼睛流血

變態韓男「戴手指虎」公園性侵女教師致死　一審遭判無期徒刑

美估哈瑪斯「僅2至3成陣亡」　遠不及以色列目標！火力還能撐數月

南韓少子化新政策上路　每人0-7歲可領至少70萬台幣

爸媽有夫妻臉　21歲女兒好奇幫測DNA發現「真的有血緣關係」

英國13級狂風吹襲！班機「空中搖晃」驚險降落　乘客重獲新生鼓掌

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

電價漲定了？　王美花：尊重電價審議會決定

青春版《牡丹亭》20周年原班底巡演！白先勇號召年輕觀眾進劇場

鄭興睽違5年在台開唱！台上無預警放閃HUSH全場嗨爆

驚險畫面曝！1家5口出遊旗津自撞電桿　汽車秒成火球1童受傷

北市驚傳少女被押到社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

梁諾妍「挺7個月半孕肚」跑馬拉松　以身作則鼓勵孕媽：做喜愛的事

大秀直播／韓韶禧搭機美瘋！為DIOR高訂秀飛巴黎　先衝潮牌店看打折羽絨帽

快訊／太冷了！北市「最高海拔學校」湖田國小宣布：明放低溫假

陳芳語「低胸白紗」衣服超透！懸吊3公尺為MV拚了

考生看這！學測大考中心「英文、國綜」解答出爐

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

國際熱門新聞

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

100萬年殭屍病毒解凍　恐釀大流行

公司CEO墜4.6m身亡　警疑非單純意外

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

伴屍睡6年！夫妻領已故父親680萬退休金

變態網購社長！女友屁股刺「奴隸」羞恥Play

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

22歲男「跳入老虎地盤」遭咬死　掙扎15分鐘無人救援

請病假偷出國　女發現「主管搭同班飛機」

警察沒接到電話　1小時後發現4具屍體

出軌被抓包！印度男「溺死新婚妻」偽裝意外

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

網紅遊曼谷吃「1袋炸蠶寶寶」　當晚瘋狂腹瀉送醫

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面