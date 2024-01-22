婚禮前48小時　岳母睡了女婿！她婚後2年才知「母女丼」崩潰

▲ 女子婚後2年才發現，母親竟在她婚禮前48小時睡了她老公。（示意圖，翻自mouthsofmums.com.au）

圖文／鏡週刊

美國近日有一名女網友在Reddit上發文抱怨，表示自己的母親，竟然在她舉辦婚禮前的48小時，睡了她的老公，也就是女婿。而且這起婚外情，女網友在事發2年後才得知，讓她非常崩潰。

女網友稱，事發當天她去參加單身派對，直到凌晨3點多才回到家，但寢室裡卻沒有見到她的準新郎在房裡睡覺，於是女網友打電話找他。新郎回應，說他也在和朋友開趴喝酒，但很有可能會玩得很瘋，所以暫時沒辦法馬上回家。

女網友說，她不疑有他，然後她一直睡到早上，才看到新郎回家。新郎稱自己和朋友喝得很醉，所以才會待到一大早回家，未料這一切都是謊言。

女網友表示，其實新郎根本不在朋友家開趴喝酒，而是在隔壁房和岳母上床廝混，再趁女網友熟睡時，故意暫時溜出門，製造他「喝醉剛回家」的假象。當下女網友也沒懷疑，當新郎「回家」後不久，還和女網友做愛。兩天後，兩人舉辦婚禮。

不過女網友直呼，她一直被瞞了兩年，直到最近老公才向她承認這件事，讓她感到非常崩潰。女網友說，她的55歲母親有個「壞習慣」，就是過去經常勾引她的交往對象，做出「不適切」的行為。女網友的老公也知道這一點，甚至不斷向她保證，自己絕對不會被岳母勾引，最後還是發生不倫戀，且老公似乎也沒有悔改之意。

女網友難過地說，她現在準備離婚，甚至想要切斷與母親的關係，因此她發文抱怨並求助網友。不少網友相當同情女網友的遭遇，並紛紛安慰她，有網友認為，幸好女網友和男方並沒有生孩子，因此女網友只需考量自己的遭遇即可，沒有這位老公和母親的生活，女網友一樣可以過得很好。

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