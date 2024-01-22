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能登震災「台灣捐款4.7億元」登上日媒　他曝：不忘921恩情

▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,輪島。（圖／路透）

▲能登強震後，救援與修復工作仍在持續中，來自世界各地的援助紛紛湧入。圖為輪島市災況。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本《朝日電視台》報導，能登半島規模7.6強震迄今已逾三周，來自台灣的暖心援助持續湧入，台灣人不僅在短短2周多的時間內，籌措超過22億日圓善款，更有記者與搜救人員親赴現場。其中，49歲救災工作者黃春源談到此事時直言，不會忘記當年921的恩情。

《朝日電視台》報導，台灣衛福部1月5日起開放日本能登半島賑災專戶，截至18日總金額已達22億6000萬日圓（約新台幣4.78億元）。

▲▼日本石川縣能登1日強震，輪島道路和房屋倒塌。（圖／路透）

除了資金援助，《鏡週刊》採訪團隊也在震災第二天進入災區，捕捉第一手直擊畫面，10天期間刊登了30多篇報導，包括災害程度、避難所情況、金澤市觀光復甦等，甚至有人自掏腰包，買東西給災民。雖然他們為了總統大選而提早一天回台，但也沒有取消住宿，而是按照計畫支付最後一天款項。

除此之外，黃春源也參與了這次救災行動，他18歲起投入救援工作，過去數十年幾乎去過日本每一場天災現場，現在旅居日本，更是國際救災組織Civic For的成員。

▲▼日本石川縣能登地區7.6強震，輪島市災後狀況。（圖／路透）

能登強震發生時，黃春源正好帶著全家前往新潟縣替妻子慶生，他在當晚深夜11時出發，花費10多個小時抵達災區，立刻著手服務，還協助救出一名被夾在瓦礫之間的71歲女性。

黃春源受訪時，提起奪走逾2500條人命的921大地震。他回憶，日本當年立即派遣救援隊抵台，而自己身為現場救難隊的年輕成員，即使在24年後的今天，依然記得那些日本救援隊的身影，「大家都記得他們的恩情。不論是日本還是台灣發生災難，我們都全心全意互相支持。台灣會一直和日本站在一起，讓我們一起克服困難。」

►慈濟挺進能登災區「現場煮出熱騰騰飯菜」　日媒：311地震也有來

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