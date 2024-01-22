　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公司周年慶表演「CEO墜4.6m身亡」　總裁也重傷！警疑非單純意外

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 沙阿在公司員工齊聚慶祝的派對上墜地身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總部在美國芝加哥的軟體公司Vistex日前舉行創立25周年慶祝派對，2名高層在表演橋段乘鐵籠懸掛空中，卻因鏈條突然斷裂墜地，釀成1死1重傷的悲劇。警方認為這起事件非單純意外，懷疑現場安全措施不足，該公司更指控主辦單位花了整整20分鐘才叫到救護車。

綜合《印度時報》等當地媒體，Vistex公司慶祝派對18日在印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City）舉行，56歲創辦人兼執行長沙阿（Sanjay Shah）卻發生離奇事故，由於吊掛他和總裁達特拉（Vishwanath Raju Datla）的鐵籠鏈條斷裂，兩人瞬間從15英尺高（近4.6公尺）重摔至下方水泥地，導致沙阿不幸死亡，達特拉截至20日深夜仍情況危急。

Vistex董事會事後指控，活動主辦單位未能在現場提供適當安全措施，且沒有救護車可移送傷者，「主辦人員花了近15至20分鐘，才安排一輛救護車將傷者送醫。我們不得不用自己的車來運送達特拉。」

當地警方已經致信相關部門，以調查主辦單位是否有疏失，將根據調查結果對被告採取適當行動。

另據外媒報導，沙阿1999年創立Vistex公司，目前在全球設有20間辦公室，擁有逾2000名員工，為25周年紀念安排為期2天的慶祝活動，未料發生悲劇。

►大老闆表演「進入鐵籠」墜4.6公尺斃命　眾人目睹驚悚畫面曝光

ET快訊
快訊／李李仁護妻說話了！　爆「辣杯杯」翻臉內幕
快訊／桃園2學校宣布停課2天
直擊超哥日料店「排隊等用餐」！部落客驚：5萬值了
獨／台鐵調車事故！列車相撞「害日籍工程師受傷」
下一代「RAV4、新Camry」動力有譜！有望搭載全新2.0
港股恆生跌破15000點！　持續下挫
超派！「我要50顆蛋」高雄女大鬧餐廳
人妻戰小王！套子擠到裡面流出　她崩潰：我很容易受孕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

向公司請病假偷出國　女登機發現「主管搭同班飛機」崩潰

剛治療乳癌　英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌

日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家

能登震災「台灣捐款4.7億元」登上日媒　他曝：不忘921恩情

公司周年慶表演「CEO墜4.6m身亡」　總裁也重傷！警疑非單純意外

翻越圍欄！22歲男「跳入老虎地盤」遭咬死　掙扎15分鐘無人救援

變態網購社長！女友屁股刺「奴隸」上銬羞恥Play　找好友夜半性侵

川普說「可1天結束俄烏戰爭」　澤倫斯基：非常危險

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

日本今冬最強寒流！石川強震災區將降大雪　恐壓垮受損建物

向公司請病假偷出國　女登機發現「主管搭同班飛機」崩潰

剛治療乳癌　英國安德魯王子前妻又診斷出皮膚癌

日女「在壽司店差點被打」PO師傅暴怒扯衣照　風向卻倒戈挺店家

能登震災「台灣捐款4.7億元」登上日媒　他曝：不忘921恩情

公司周年慶表演「CEO墜4.6m身亡」　總裁也重傷！警疑非單純意外

翻越圍欄！22歲男「跳入老虎地盤」遭咬死　掙扎15分鐘無人救援

變態網購社長！女友屁股刺「奴隸」上銬羞恥Play　找好友夜半性侵

川普說「可1天結束俄烏戰爭」　澤倫斯基：非常危險

小奴才放寒假「看到梳子就梳狗」　柯基厭世臉：頭皮要掀了

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

快訊／學測社會科解答出爐　補教預估五標看這邊

9年前殺妻坐牢　韓男出獄再婚「又殺第二任」！重判22年

吳彥祖怒斥芭比新造型！　痛批玩偶違背「你能成為任何樣子」本意

又一公司妥協？AMD「台灣製造」標籤全移　辯：無關政治

超強寒流來襲！　桃園市復興區「2國小」宣布：停課2天

陶晶瑩翻臉合夥人！李李仁爆「被朋友賺一手」：請對方退出很正常

火腿、培根都入列！營養師點名「超NG蛋白質」」超傷身　

陸2023包裹業務量逾1320億件「增長近2成」　收入達5兆

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

100萬年殭屍病毒解凍　恐釀大流行

伴屍睡6年！夫妻領已故父親680萬退休金

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

公司CEO墜4.6m身亡　警疑非單純意外

變態網購社長！女友屁股刺「奴隸」羞恥Play

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

日女「吃壽司差點被打」公審師傅　風向反轉

警察沒接到電話　1小時後發現4具屍體

22歲男「跳入老虎地盤」遭咬死　掙扎15分鐘無人救援

出軌被抓包！印度男「溺死新婚妻」偽裝意外

暖氣故障蒸氣噴湧！　美11月嬰被活活燙死

網紅遊曼谷吃「1袋炸蠶寶寶」　當晚瘋狂腹瀉送醫

她對監視器喊救命　惡狼真的落網了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面