伊利諾州4女中彈陳屍家中！　人夫「親手射殺妻女」自行報警

▲ 警方趕到發現4名女性死亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國伊利諾州發生一起悲劇，一名男子涉嫌在家中槍殺妻子和3個女兒，犯案後自行打電話向警方報案，員警趕到時4人已經身亡。

根據ABC Chicago，當地官員卡爾（Pat Carr）指出，這起事件發生於廷利公園（Tinley Park）一戶民宅，警方21日上午獲報前往，發現4名女子陳屍屋內，身上有明顯槍傷。

庫克郡法醫已確認4名死者身分，分別為59歲母親馬吉德（Majeda Kassem）、25歲女兒哈莉瑪（Halema Kassem）及札希雅（Zahia Kassem）、24歲的哈南（Hanan Kassem）。

調查人員透露，本案犯嫌為死者的丈夫和父親，也就是報案人，被發現時毫髮無傷，警方隨後還在屋內找到一件武器。

警官蒂爾頓（Tom Tilton）在當天下午的記者會上說明，這起事件僅有一名嫌犯，目前沒有其他民眾受到威脅，但對這個家庭和鄰居來說仍是場悲劇。

鄰居瓦特庫斯（Charlotte Vaitkus）受訪透露，這對夫妻育有2子3女，「我女兒認識他們，她和他們的長子以前是同學，曾雇用那對雙胞胎姊妹。她常說他們都很聰明，人生目標很高。」