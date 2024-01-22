變態網購社長！女友屁股刺「奴隸」上銬羞恥Play　找好友夜半性侵

記者羅翊宬／編譯

30多歲的朴姓男子擁有壯碩身材，過去經營的服飾購物商城在南韓頗具知名度，還曾因此上節目，不過他卻於2021年9月鋃鐺入獄。原來，朴男私下熱愛拍攝性剝削影像，包括未成年少女，受害者超過10人。朴男不僅性行為時會暴力毆打女友，且會在女友臀部寫「奴隸1號」等字眼羞辱，還找來其他男子性侵女友。

韓媒JTBC獨家揭露這位「衣冠禽獸」社長的變態淫行。翻閱法庭文件，得知朴男曾經於2021年6月拍攝過200多次的性剝削影像，拍攝地點包括父母經營的幼稚園，受害女性超過10人，其中包含15歲、17歲的兩名未成年少女，以及20多歲的女友A某，拍攝完後還在網路上散播性剝削影像。

朴男的女友A某決定接受JTBC專訪，向世人揭發前男友的變態行徑。她表示，在交往大約半年後，朴男開始展露本性，不僅在性行為時拿藤條鞭打、勒頸、掌摑助興，還會像韓劇一樣抓著她的頭髮、將她整個人丟到床上，銬上手銬、往嘴巴塞抹布，然後展開一陣毆打，且還會拿著刀面輕撫她的身體。

尤其2020年聖誕節那天，更是噩夢的開始。A某表示，「他（朴男）突然對我說，他想拍影片。於是他要我全身脫光後躲進衣櫥，我被他拿XX扔擲，眼睛被打到差點失明。即便拒絕也沒有用，只要拒絕他，就會被他痛罵或痛毆。某一天，他找來另一個女生，要我和她跪趴著，然後他在我們的屁股寫下『奴隸1號』、『奴隸2號』。」

A某回憶，「我是『性奴2號』。」

▲朴姓男子過去是某知名網路商城的社長，炫耀開著進口車上下班。（圖／翻攝自YouTube）

A某還透露，「某天在家睡覺，清晨5點卻突然聽到玄關大門電子鎖被人打開的聲音，結果發現有陌生的男人進來。那個男的把我衣服脫光、痛打我，甚至還想要上我。他跟我說，是我的男友（朴男）不斷要求他『性侵女友』，他才會這樣做。」

報導指出，其他受害者們決定集體提告，才讓朴男終於受到法律制裁、關進監獄裡。然而，朴男卻意圖使自己獲得法官宣判緩刑，也因此他在獄中不斷向受害者寫悔過書，原本一審判刑5年，然而到了二審卻只判刑4年，原因是法官考量到朴男為「初犯」，加上在獄中不斷寫悔過書，因此認為有教化可能。

另外，報導也指出，朴男的父母雖然經營幼稚園，直到去年春季才以「招生不力」為由關閉，然而兩人卻未能從受害者的角度考量，多次聘請徵信社前往高中校園，騷擾年僅10多歲的受害者，要求受害者能夠達成和解、甚至要求法官輕判，只為了能獲法官判緩刑。