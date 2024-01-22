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警察沒接到報案電話　1小時後「發現4家人屍體」喉部割傷死亡

警察沒接到電話　「1小時後發現4家人陳屍屋內」喉部割傷死亡。（圖／翻攝自X）

▲男子與2名年幼女兒均被殺害。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

英國諾福克郡發生一起滅門慘案，45歲男子巴托梅伊(Bartlomej Kuczynski)被人發現與12歲、7歲2名女兒與一名36歲女子一起陳屍在家中，其中巴托梅伊與女子死於頸部割傷，警方目前已將4具屍體帶回，正在調查死亡原因。

事件20日發生在諾福克郡小鎮克斯特希(Costessey)，4人陳屍家中的消息傳出後讓當地居民感到震撼。諾福克郡警方坦承，他們在當天上午6時報案電話曾響起，但他們第一時間沒有接聽，直到上午7時接到一名民眾報案，7時15分抵達現場發現4具屍體。

警方表示，男子巴托梅伊與未透露身分的36歲女子脖子上均有割傷，正在對2名女童的遺體進行驗屍，以查明死亡。附近鄰居傷心表示，死亡的女童非常可愛，事件絕對會對社區民眾造成打擊，還有一名鄰居透露，巴托梅伊的妻子已經長達好幾個月沒有露面，對方的姊姊近來好像住在家中幫忙照顧孩子。

警方初步調查後已排除任何第三方參與案件的可能性，「我們已挨家挨戶訪問過目擊者與附近鄰居，並且檢查當地監視器畫面，完成現場的初步調查，因此我們將不會繼續搜尋與事件有關的其他人」，案件仍在調查中。

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