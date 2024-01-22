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日本人妻遭「台男」詐騙400萬　她為還債下海拍AV！瞞著老公偷兼差

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲日本人妻被詐騙缺錢，最後不得不拍同人AV賺外快。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本一名人妻從事私人健身教練，為了社群行銷將鍛練身體的影片上傳至IG，結果一名自稱台灣人的男性私訊她，用甜言蜜語騙她花400萬日圓（約新台幣84.6萬元）假投資，為了還債她不得已投入色情產業，在網路上找到「同人AV」高薪兼差，拍攝一天AV色情片現領10萬日圓，而這份工作她只能瞞著丈夫和2個兒子。

根據日本新潮社新聞網站「每日新潮」報導，住在日本秋田縣、化名小暮裕子的46歲人妻向記者坦承，她從去年春天以來已經拍攝了3到4次「同人AV」影片，演出酬勞是一次10萬日圓（約新台幣2.1萬元）。

小暮裕子踏入色情產業的開端，是因為她在IG上傳健身影片，經營私人教練事業，去年1月，自稱「台灣人」的男網友丹尼爾私訊她詢問運動方面的問題，也會稱讚她的身材，由於和丈夫長年沒有性生活，小暮裕子被「老婆」、「我愛你」、「想邀請你來台灣」、「一起去住新加坡」等花言巧語迷惑，將1萬日圓匯給丹尼爾代操投資。

丹尼爾第三天傳訊息說1萬日圓已經漲到10萬日圓，引誘小暮裕子投入400萬日圓（約新台幣84.6萬元）以上的資本，說是可以賺回3000萬日圓（約新台幣635萬元）。於是她動用200萬日圓積蓄、另外200萬是向放貸業者借款，把400萬日圓匯過去後，丹尼爾就人間蒸發，Line將她封鎖、IG帳號消失。

小暮裕子向警局報案，但警方表示就算逮到人，錢也很難拿回來。她無奈地向丈夫坦承自己投資被詐騙，丈夫雖然很震驚，但沒有生氣，只是要她努力還錢。她開始在網路上找高薪副業或兼差，原本考慮從事風俗業，但害怕染病，AV女優又要簽約露臉，於是她只好去拍同人AV，不只酬勞高，當天拍完就可以現領。

▼社群平台X上，不少日本帳號在徵求願意拍攝同人AV的出演者。

小暮裕子說，她和丈夫在20出頭的歲數結婚，2個兒子如今已準備升上大學和高中，「同人AV是以不露臉為拍攝條件，作品目前還尚未發售，所以不可能被老公和兒子發現。」現在的她距離還清債務仍有一大段距離，仍然在做著私人教練的工作，但不論有沒有拍AV兼差，每個月都要還款5萬日圓（約新台幣1萬元）以上。

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