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100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐又引爆疾病大流行

▲▼法國科學家從西伯利亞7個地區採集永凍土樣本，從中分離出多株古老病毒毒株，而且都能感染人工培育的單細胞變形蟲。（圖／翻攝mdpi.com）

▲科學家從西伯利亞7個地區採集永凍土樣本，從中分離出多株古老病毒毒株，都能感染人工培育的單細胞變形蟲。（圖／翻攝mdpi.com）

記者吳美依／綜合報導

科學家警告，隨著氣候變遷與全球暖化，北極圈永凍土正在融化，長期冰封的殭屍病毒（arctic zombie viruses）終有一天可能大量釋出，引爆另一場疾病大流行，其中恐怕還有來自100萬年前的病毒，甚至遠超人類的30萬年歷史。

2014年，法國艾克斯─馬賽大學遺傳學家克拉維里（Jean-Michel Claverie）帶領團隊，首次成功復活來自西伯利亞永凍土的病毒，並且證明它在3萬年後仍有能力感染單細胞生物。他們去年發布的最新研究中，來自西伯利亞7處不同地點的病毒株能夠感染培養皿細胞，根據放射性碳定年法估算，其中最古老的病毒已有4.85萬年歷史。

根據衛報，克拉維里指出，目前人們主要關注可能於南部興起，然後往北傳播的疾病，「相較之下，很少有人關注可能發生在遙遠北方，然後往南傳播的疫情。我認為這是一種疏忽。那裡有著可能感染人類，並且導致新疾病爆發的病毒。」

他談到自己的研究時指出，永凍土低溫、黑暗且缺乏氧氣，成為保存生物材料的完美條件，「我們分離出來的病毒只能感染變形蟲，對人類沒有風險。但是，這不意味著目前被凍結在永凍土裡的其他病毒，不可能引發人類疾病。我們的免疫系統可能從未接觸其中一些微生物，這是另一個令人擔憂的問題。」

克拉維里也提到，隨著北極海冰消失，西伯利亞的航運、交通與工業得以發展，規劃中的大規模鑽探及採礦作業，將在永凍土深處鑽出巨洞，並且大量釋放病原體，「礦工會走進去並且吸入病毒。其影響可能是災難性的。」

▲▼全球暖化。（圖／達志影像／美聯社）

▲氣象學家指出，與全球範圍相比，北極圈的平均暖化速度快了好幾倍。（圖／達志影像／美聯社）

荷蘭伊拉斯姆斯醫學中心（EMC）病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）也贊同此觀點，「我們不知道永凍土裡躺著什麼病毒，但我認為確實存在風險，可能有一種能夠引發疾病爆發的病毒，比方說一種古老的小兒麻痺病毒。我們必須假設此類事情可能發生。」

古柏曼斯還提到，從人類疾病歷史就可以知道，其中一個關鍵驅動原因，正是土地使用方式的改變，比方說立百病毒是透過遭人類逐出棲地的蝙蝠傳染，猴痘病毒則與非洲都市化有關，未來可能也會在北極發生。

如今，克拉維里與其他科學家正與國際教育網絡「北極大學」（University of the Arctic）合作展開「北極監測網路」計畫，試圖鎖定由古老微生物引發的疾病與早期案例，並向感染者提供隔離及專業醫療，以利控制疫情，「我們現在正面臨著實際威脅，必須準備好應對它。就是這麼簡單。」

4.8萬年前「殭屍病毒」復活了！　科學家示警：仍能有傳染性

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