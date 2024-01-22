美軍2海豹隊員「遇2.4公尺巨浪」落海失聯　10天搜索後推測已殉職

▲ 美國海軍2名海豹隊員落海失蹤10天宣告死亡。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者陳宛貞／ 綜合外電報導

美國海軍海豹部隊（SEAL）2名隊員11日在索馬利亞沿岸因巨浪落水失蹤，經過10天搜索後，美國中央司令部（USCENTCOM）推測他們已經死亡。

根據CNN，美國中央司令部21日聲明指出，「我們遺憾地宣布，經過10天徹底搜索，失蹤的2名海豹突擊隊仍未找到，他們的狀態已改為死亡」，出於對遺屬的尊重，目前不會公布進一步資訊。

此前報導指出，2人在亞丁灣（Gulf of Aden）登船搜索非法武器時，其中一人因8英尺（約2.4公尺）巨浪落水，另一人見狀依規定跟著跳水卻雙雙失聯。由美國、日本及西班牙人員組成的團隊搜索逾21000平方公里範圍，但未能尋獲。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）21日聲明表示，「為失去2名勇敢的海豹突擊隊隊員哀悼，我們的心與家屬同在，國防部深陷悲痛之中。我們感謝所有不知疲倦努力搜救的人員。」

美國在索馬利亞維持小規模軍事存在，主要是為應對激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）的威脅，並與政府協調對該組織進行打擊。青年黨曾向政府發動襲擊，被美國列為恐怖組織。