　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡

▲▼美國密西西比州哈蒂斯堡（Hattiesburg）的馬傑克家禽屠宰廠（Mar-Jac Poultry Plant）。（圖／Google Maps）

▲位於密西西比州哈蒂斯堡（Hattiesburg）的馬傑克家禽屠宰廠。（圖／Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國一名16歲少年在家禽屠宰場工作，正在清潔去骨機時，機台卻突然啟動，導致他被瞬間捲入，傷重不治。職業安全與健康管理局（OSHA）經過漫長調查後，終於在本周宣布，業者「無視安全標準」直接導致員工喪生，必須負起全責，並且罰款21萬2646美元（約新台幣665萬元）。

紐約郵報等外媒報導，16歲死者是來自瓜地馬拉的移民，已於美國生活6年，未料去年7月卻在工廠失去性命。

OSHA指出，馬傑克家禽屠宰廠（Mar-Jac Poultry Plant）未能遵守安全標準，機器展開清潔程序前，不僅沒有切斷電源，也未啟用防止突然啟動的緊急失效裝置。

▲▼「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

▲16歲少年佩雷斯在屠宰場工作時身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

事實上，這已經是該廠2年內因為安全措施不當而導致的第2起致死意外。2021年5月，另一名員工在袖子捲入機器後死亡。此外，密西西比州法律也禁止18歲以下孩童在屠宰場工作，因為存在相關危險。目前尚不清楚，業者是否已經為此受罰。

OSHA區域局長彼得邁耶（Kurt Petermeyer）聲明指出，「馬傑克家禽屠宰場意識到，如果沒有安全標準避免嚴重傷害與死亡的話，他們使用的機器有多危險。該公司的不作為直接導致了這場可怕悲劇，讓許多人必須哀悼這個孩子原可避免的死亡。」

他直言，在首起死亡意外過後，業者應該實施更嚴格的安全標準，未料2年後一切都沒有改變，「公司持續把員工安全當成事後考量，讓員工置於風險中。沒有員工應該被置於可預防的危險情境中，遑論一個孩子。」

馬傑克家禽屠宰廠沒有回應媒體置評要求，但官方網站上寫著，「我們的員工是我們的家人，而我們持續努力為他們提供一個安全且愉悅的工作環境。」

21歲嫩妹「面試」竟慘死！長髮捲入工廠機器　頭皮扯下一屍兩命

 
ET快訊
台語歌壇才子肝癌病逝！　享壽69歲
傅崐萁出任總召有望？　朱立倫閉門會讚：傅資深可跟柯建銘對壘
Toyz「2行為醋飯天條」！當小孩面罵超哥：腦殘　網搖頭
快訊／棄保潛逃？　超哥曬商務艙：黑卡秘書幫我開票
陶晶瑩哭了！淚控股東拿走公司私章　自掏腰包付員工年終薪水
日本人妻遭「台男」詐騙400萬　她為還債拍AV！瞞老公偷兼差
100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐引爆疾病大流行
挺「韓江配」一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票
逾4萬人請願「滿福堡、薯餅全天都買得到」　麥當勞回應了
超哥狂叫員工拿高級食材「讓Toyz吃到飽」！他曝超狂菜色：超
快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐
陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅　20年後現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普說「可1天結束俄烏戰爭」　澤倫斯基：非常危險

客機半空掉艙門！　美FAA建議同設計「波音737-900ER」也要檢查

好市多會員該升黑鑽卡嗎？　外媒：年消費「超過9.3萬」才划算

日本人妻遭「台男」詐騙400萬　她為還債下海拍AV！瞞著老公偷兼差

100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐又引爆疾病大流行

坦承用AI協助寫作！日本芥川獎得主九段理江曝：幫了我很多忙

伊利諾州4女中彈陳屍家中！　人夫「親手射殺妻女」自行報警

警察沒接到報案電話　1小時後「發現4家人屍體」喉部割傷死亡

8乘客空中打架還攻擊空服員　「飛機迫降葡萄牙」1男被警鎖喉帶走

「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

川普說「可1天結束俄烏戰爭」　澤倫斯基：非常危險

客機半空掉艙門！　美FAA建議同設計「波音737-900ER」也要檢查

好市多會員該升黑鑽卡嗎？　外媒：年消費「超過9.3萬」才划算

日本人妻遭「台男」詐騙400萬　她為還債下海拍AV！瞞著老公偷兼差

100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐又引爆疾病大流行

坦承用AI協助寫作！日本芥川獎得主九段理江曝：幫了我很多忙

伊利諾州4女中彈陳屍家中！　人夫「親手射殺妻女」自行報警

警察沒接到報案電話　1小時後「發現4家人屍體」喉部割傷死亡

8乘客空中打架還攻擊空服員　「飛機迫降葡萄牙」1男被警鎖喉帶走

「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡

龍年春節將屆　饒慶鈴至南迴線服務機關發送數位紅包

吃得到碎餅乾！　手搖飲冬季限量「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」新上市

闆娘好忙水喝太少！1cm頑石卡在尷尬位置釀血尿...「兇手」近照曝

樂天桃猿2月4日首場紅白戰　春訓全程開放球迷參觀

毒駕男欠9萬罰鍰未繳　慈父火速代繳清：盼兒改過自新

台積電持平收626　台股大漲134點來到17815點

川普說「可1天結束俄烏戰爭」　澤倫斯基：非常危險

尼克星曝Toyz打輸關鍵！正式約戰超哥日料店：真的看不下去了

台語歌壇才子張燕清肝癌逝！　享壽69歲…生前最後發文曝身體狀況

客機半空掉艙門！　美FAA建議同設計「波音737-900ER」也要檢查

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

國際熱門新聞

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

伴屍睡6年！夫妻領已故父親680萬退休金

100萬年殭屍病毒解凍　恐釀大流行

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

日人妻遭「台男」詐騙　為還債下海拍AV

警察沒接到電話　1小時後發現4具屍體

出軌被抓包！印度男「溺死新婚妻」偽裝意外

暖氣故障蒸氣噴湧！　美11月嬰被活活燙死

網紅遊曼谷吃「1袋炸蠶寶寶」　當晚瘋狂腹瀉送醫

她對監視器喊救命　惡狼真的落網了

客機墜毀阿富汗　機上人員生死不明

北韓自爆測試水下核武　南韓打臉

以為女兒走丟　爸急瘋！一摸原來在肩膀上

她被怪男纏上　星巴克員工遞杯神救援

更多熱門

相關新聞

川普批拜登美史上最爛總統　盼與迪尚特合作

川普批拜登美史上最爛總統　盼與迪尚特合作

美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）21日在社群平台X上傳影片，宣布退出角逐共和黨總統候選人提名之爭，並且表示前總統川普比現任總統拜登還要優秀。對此，川普本人回應，很榮幸能得到迪尚特的支持，不會再叫他「假聖人」，也期待與他合作一起打敗「美國史上最爛、最腐敗的總統」拜登。

特斯拉太冷「無法充電」　專家教一招解決

特斯拉太冷「無法充電」　專家教一招解決

美軍2海豹隊員落海　失聯10天後推測已身亡

美軍2海豹隊員落海　失聯10天後推測已身亡

猛烈冬季風暴襲擊美國　近90人死亡

猛烈冬季風暴襲擊美國　近90人死亡

美駐伊拉克基地遇襲　白宮極嚴肅看待

美駐伊拉克基地遇襲　白宮極嚴肅看待

關鍵字：

北美要聞屠宰場

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面