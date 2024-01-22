知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡　潛水不幸溺斃

▲知名台籍街頭藝人「氣球人」在澳洲意外身亡。（左右圖／翻攝TikTok；中圖／翻攝FB）



記者吳美依／綜合報導

來自台灣、旅居澳洲的知名街頭藝人Vincent Huang因為潛水意外不幸溺斃，友人已向澳媒9News證實噩耗。他2019年開始在雪梨市中心表演，不但在社群媒體上爆紅，甚至獲得「雪梨氣球人」（Sydney Balloon Man）的封號。

9news報導，43歲的Vincent Huang來自台灣，是一名極受歡迎的街頭藝人，近年走在雪梨市中心街頭，都能看見相關表演。他會鋪好一張瑜珈墊，把整個身體塞進有彈性的氣球裡，然後隨著充滿活力的音樂上下跳動，最具標誌性的曲目，就是網路爆紅電子舞曲「Crazy Frog」。