翻越圍欄！22歲男「跳入老虎地盤」遭咬死　掙扎15分鐘無人救援

▲男子嚇到蜷縮在壕溝一角。（圖／擷取自X）

圖文／CTWANT

位於印度新德里的國家動物園（National Zoological Park）發生一起憾事，一名22歲男子馬克蘇德汗（Maqsood Khan）不顧危險警告，擅自越過圍欄闖進白老虎的園區，怎料卻遭老虎活活咬死，長達15分鐘的垂死掙扎，現場竟無一人伸援。

據《每日星報》報導，馬克蘇德汗是一名老虎迷，他前往動物園欣賞老虎英姿時，竟無視告示牌與工作人員警告，攀爬穿越圍欄，並跳進白老虎的領地，老虎看見有不速之客闖入，一步步朝著對方逼近，下秒突然伸出利爪攻擊，接著將他拖進草叢的角落裡，驚悚場面全被目擊遊客錄下。

▲馬克蘇德汗雙手緊扣，像是在求饒。（圖／擷取自X）

從畫面中可見，馬克蘇德汗一度雙手合十，像是在向老虎求饒或是祈禱脫困，當附近遊客見狀後，紛紛驚恐大叫並丟擲石塊，希望能分散老虎的注意力，但老虎似乎是被激怒，不再緊盯「獵物」而是出手捕殺。

一名目擊者透露，他聽到尖叫聲後衝向圍欄查看，發現老虎用爪子抓住男子的脖子，他不停痛苦掙扎著，但現場沒人敢上前幫忙；另一名遊客指出，動物園的工作人員獲報後，花了15到20分鐘才抵達老虎園區，但為時已晚，男子已經喪命，動物攻擊事件發生2小時後，馬克蘇德汗的遺體才被園方打撈出來。

▲馬克蘇德汗遭到老虎攻擊並身亡。（圖／擷取自X）

針對該起事故，有現場民眾指出，男子是失足掉入老虎籠內，質疑動物園未做好相關防護措施。對此，園方也發出一份聲明，表示死者是「自行跳進」老虎圍欄，並非是意外跌落。

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