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烏克蘭轟炸「俄控制頓內茨克市」已釀27死　俄奪下哈爾科夫1村莊

▲▼俄羅斯控制的烏東城市頓內茨克市（Donetsk）遭到烏克蘭軍隊砲轟，導致27死25傷。（圖／路透社）

▲俄羅斯控制的頓內茨克市遭烏軍砲轟，導致27死25傷。（圖／路透社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

由俄羅斯扶植的頓內茨克州（Donetsk）州長普希林（Denis Pushilin）21日證實，由莫斯科控制的烏東城市頓內茨克市遭到烏克蘭軍隊襲擊，至少造成27人死亡、25人受傷。與此同時，俄軍也宣布占領烏克蘭哈爾科夫州的一座村莊。

普西林透露，緊急救難機構正在現場作業，鑑識專家也試圖蒐集武器碎片。他宣布，自封的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）將於22日舉國哀悼一天。

同為俄羅斯扶植的頓內茨克市市長柯萊姆津（Alexei Kulemzin）也證實，該市一處商家與市場林立的繁忙地區，遭到烏克蘭砲火襲擊。路透社拍攝的現場照片顯示，多位民眾正在哭泣，一些人表示自己失去親友，市場附近一片狼藉，還可看見遺體倒臥在血跡斑斑的雪地上。

▲▼俄羅斯控制的烏東城市頓內茨克市（Donetsk）遭到烏克蘭軍隊砲轟，導致27死25傷。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯控制的烏東城市頓內茨克市（Donetsk）遭到烏克蘭軍隊砲轟，導致27死25傷。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯控制的烏東城市頓內茨克市（Donetsk）遭到烏克蘭軍隊砲轟，導致27死25傷。（圖／路透社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在夜間演說影片中並未提及這次攻擊，但他指控，俄羅斯在一天之內砲擊了烏克蘭9個地區超過100座的城市、小鎮及村莊。

與此同時，俄羅斯國防部21日表示，軍隊已經控制哈爾科夫州（Kharkiv）的村莊克羅赫馬恩（Krokhmalne）。

烏克蘭軍方發言人菲蒂奧（Volodymyr Fitio）證實烏軍已經撤離，但稱敵方取得克羅赫馬恩，對於整體戰局沒有太大影響，因為全村僅有5棟房屋，衝突前也只剩下45位居民，「我們的主要目標是拯救守軍性命，他們已經轉移到事先準備好的陣地，在那裡堅守防線，阻止敵人推進。」

 
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