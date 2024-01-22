醫療包機墜毀阿富汗！　俄證實「4人倖存、2人失蹤」　

▲俄羅斯包機墜毀阿富汗。（圖／翻攝自X／@TOLOnews）



記者吳美依／綜合報導

阿富汗東北部山區21日發生墜機意外，俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）證實，失事飛機註冊於俄國，當時正在執行醫療任務，預計從泰國飛回莫斯科，未料卻在途中發生事故，機上6名乘客之中，4人生還、另外2人下落不明。

路透社報導，阿富汗的塔利班官員已經抵達位於偏遠山區的墜機地點，4名倖存者已經與他們待在一起。塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）透露，機師也是生還者之一，調查小組將持續搜索另外2人，並且提供協助。

Rosaviatsia表示，失事飛機是一架1978年製造的法國達梭航太（Dassault Aviation）獵鷹10（Falcon 10），原本預計載著4名機組人員與2名乘客，從泰國芭達雅（Pattaya）經印度及烏茲別克飛抵莫斯科，飛到阿富汗上空時，卻偏離航線，並在阿富汗墜毀。

俄媒SHOT引述匿名消息人士報導，飛機從雷達上消失的25分鐘前，機師曾警告燃料即將耗盡，將試圖降落在塔吉克的機場，隨後又陸續通報2顆引擎先後停止運作。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯駐曼谷大使館說法報導，這架飛機當時正在執行私人醫療撤離服務。俄新社（RIA）引述芭達雅烏塔保國際機場（UTP）消息報導，機上有一名情況嚴重的俄籍臥床患者，她的丈夫是俄籍私人企業家，不僅支付包機費用，當時也陪同在側。其他俄媒聲稱，這對夫妻來自俄羅斯南部的沃爾格東斯克（Volgodonsk）。

此前一度有消息傳出，失事飛機屬於一間印度航空公司，但印度民航當局已經否認。俄羅斯調查委員會已經啟動刑事調查，以釐清是否違反安全規定。