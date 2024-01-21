東京澀谷站忠犬八公像前「男持刀躺血泊」！　民眾嚇壞報警

▲ 男子持刀自殘後倒在地上，照片經灰階處理。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京JR澀谷站廣場「忠犬八公銅像」前21日下午一陣騷動，因一名年輕男子突持刀自殘後倒在血泊中，引發現場群眾一陣混亂，趕緊報警。

根據日媒FNN，當地21日下午3時過後，一名女性路人報案稱有一名20至30歲男性，在澀谷站忠犬八公銅像前持刀刺傷自己的大腿。

警方趕到後發現一名20多歲男子倒在地上，大腿出血，當時他意識清醒，向員警說出「自己用刀刺大腿」，隨後被緊急送往醫院。

社群媒體上曝光的影片可見這名男子癱倒在地，右腿流出大量鮮血，下半身都倒在血泊中，身邊圍著3名員警，其他畫面則顯示除警車外也有消防車到場。

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