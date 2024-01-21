遭拖到暗處性侵！她對著監視器「唇語喊救命」　惡狼真的落網了

▲英國一名女子被性侵犯抓住時，對著監視器鏡頭求救，協助警方成功破案。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭拉納克郡（Lanarkshire）一名19歲少女前往夜店玩耍，卻遭強行拖進停車場的陰暗角落非禮，幸好最終成功逃脫。她在奮力掙扎時，曾經對著監視器鏡頭，用唇語說著「救命」（help），此舉也讓執法人員成功追捕到惡狼，將其繩之以法。

Metro等外媒報導，19歲受害者在夜店認識嫌犯麥克拉倫（Rory McLaren），2人逐漸熟絡起來，未料到了夜店外頭，對方卻開始毛手毛腳，不停拉扯她身上的衣物，甚至出言性恐嚇。

受害者嚇壞了，立刻想要掉頭回去夜店，尋找同行的姊姊，卻在拿出手機查看時，又被麥克拉倫抓走。她使盡全力抵抗，大吼著「走開！別煩我！讓我走！」但仍被拖入停車場深處，掙扎過程中瞥見監視器，絕望地對著鏡頭呼救，而螢幕另一端的工作人員也真的發現了這段畫面，趕緊通報警方。

據悉，21歲的麥克拉倫一開始接受偵訊時，還在辯稱「我什麼都沒做，沒什麼大不了的」，但最終仍敵不過鐵證而被拘捕。他出庭時終於承認襲擊及性侵意圖，目前被關押在格拉斯哥的一座監獄，獲釋後仍需接受2年監控，並且被無限期列入性犯罪者名單。