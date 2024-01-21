伴屍睡6年！夫妻貪領已故父親680萬退休金　隱瞞死訊假裝他活著

▲夫妻盜領已故父親的退休養金花用，隱瞞死訊，任憑遺體在家中木乃伊化。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國堪薩斯州一對夫妻為了領取已故親人的退休福利金，把死者遺體藏在家中長達6年，盜領近新台幣680萬元花用，任憑遺體木乃伊化在床鋪上。在此之際，這對夫妻對外隱瞞他的死訊，假裝死者還活著的樣子，宣稱他不能接電話也不要探望，伴屍6年過日子。

綜合CBS新聞、紐約每日新聞等報導，61歲的琳恩（Lynn Ritter）與柯克（Kirk Ritter）婚後與琳恩父親麥克卡羅爾（Mike Carroll）同住，麥克卡羅爾是一名退休人員，從2008年開始領取福利金。3人持續同住在一個屋簷下，直到麥克卡羅爾去世。

檢察官指出，依據麥克卡羅爾裝的心律調節器，他早在2016年就過世，當時他81歲。只不過，琳恩與柯克選擇隱瞞父親的死訊，繼續領取他的養老金與社會保障津貼花用。直到2022年10月23日，柯克報警通報岳父過世，當警方抵達住處查看情況時，發現麥克卡羅爾早已處於木乃伊狀態陳屍床上。

多年來，麥克卡羅爾的親戚們都還以為他還活著，琳恩與柯克找遍藉口，用各種理由解釋為何他從來沒有接電話或探望，同時讓他們相信麥克卡羅爾還活著。

琳恩與柯克將於2月2日在聯邦法院出庭，面對多項指控。檢方表示，麥克卡羅爾死後6年收到的退休金和社會安全津貼總計21萬6067美元（近新台幣680萬元）。