少女被陌生男纏上！星巴克員工「突遞熱可可」　杯身藏求救暗號

▲星巴克（Starbucks）是來自美國西雅圖的國際咖啡連鎖品牌。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國德州一名少女獨自在星巴克看書時，被陌生男子上前搭訕，她正感覺困擾時，員工突然遞來一杯熱可可，但杯身的手寫字跡，卻不是顧客姓名，而是一段關心訊息，「妳還好嗎？妳想讓我們介入嗎？如果要的話，就把杯蓋打開。」

紐約郵報等外媒報導，少女母親布蘭蒂（Brandy Roberson）透露，女兒被陌生男子搭話時，員工突然送上一杯「某人忘記拿走的熱可可」，她看完杯身訊息後，也在內心默默評估，最終判定自己還算安全，因此沒有做出暗號動作，把杯蓋打開。

▲星巴克員工看到少女被陌生人搭訕，趕緊遞上一杯熱巧克力，杯身寫著「求救暗號」。（圖／翻攝X）



布蘭蒂表示，雖然星巴克員工並未介入，但接下來仍持續默默關注著女兒安危，而女兒一回家就和自己分享了這段插曲，「身為一名家長，這個故事深深撼動了我，但也給了我希望，讓我相信世界上還有人性。我非常感激星巴克員工對她的照顧。身為一名母親，我最大的恐懼就是，我的孩子出了什麼事，卻沒有人可以幫忙。」

這起事件發生在2022年，但最近再度引發網友熱議及外媒關注。星巴克員工的應對方式獲得大批網友肯定，「值得拿年度最佳員工獎」、「這一切都歸功於工作人員」、「永遠不要沉默，永遠都要開口詢問。」

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