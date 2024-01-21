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「X疾病」致死率恐達新冠20倍！　WHO籲簽協定防範新疫情

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

▲ 譚德塞呼籲各國簽署大流行病協定。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）呼籲各國，在今年5月以前簽署「大流行病協定」，準備好應對下一波由未知病原體引發的大規模傳染病「X疾病」（Disease X），其致死率恐怕達到新冠肺炎的20倍。

根據《福斯新聞》，世衛祕書長譚德塞17日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上表示，希望各國能在5月以前簽署該組織的大流行病協定，以應對X疾病這個「共同的敵人」。

X疾病指的是可能由未知病毒引起的嚴重國際流行病，科學家認為恐怕比新冠肺炎致命20倍。根據世衛2022年新聞稿，該疾病於2017年被納入研究中病原體清單。

譚德塞指出，新冠肺炎就是第一起X疾病，而準備好應對下一場大流行非常重要，「有一些未知的事情可能發生，而任何事情發生都是時間問題」，「（新冠疫情期間）我們失去很多人，他們本該被救治，但沒有床位，沒有足夠的氧氣」，而透過簽署協定將有助世界在下一場疫情中做得更好。

他說明，大流行病協定整合所有經驗、挑戰和解決方案，最後簽署期限是今年5月，而獨立小組與專家正持續研究如何集體應對，準備措施可能包括早期預警系統、協調供應鏈及推動研發藥物。有鑑於富裕國家在新冠期間表現不佳，在追蹤接觸者等基本工作上遭遇困難，初級衛生保健也須關注。

此前，各國領袖於2021年3月的會議上宣布，正討論並起草條約，以加強國家、地區與全球應對未來流行病的能力。美國拜登政府去年針對相關條約展開協商，但引發共和黨批評，此舉相當於將主導權交給世衛。

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