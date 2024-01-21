77歲川普累了嗎？口誤說錯「把海利當裴洛西」　心智狀況成焦點

▲美國前總統川普出席造勢活動時，錯把海利當成裴洛西。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選將於11月登場，CNN報導，共和黨總統參選人海利（Nikki Haley）20日針對前總統川普提出質疑，稱川普把她與前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搞混，也讓他的心智問題成為外界最新關注焦點。

▲美國共和黨總統參選人海利（左）與前眾院議長裴洛西（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

海利現年52歲，是川普在新罕布什爾州初選的頭號勁敵，她宣稱，川普出席19日造勢集會活動時多次提及她，「他不停地提到我，問我為何在國會大廈騷亂期間沒有採取保安措施，為何我沒有更好地處理1月6日那天的狀況。」

海利接著說，她1月6日當天根本就不在國會大廈，連個公職都沒有，「他們說（川普）搞混了，說他在談其他的事，他說的人是裴洛西……我擔心關切的是，我無意惡言相向，但當面對擔任總統的壓力時，我們不能有另一個我們需要質疑心智狀態是否健全的人。」

▲海利過去擔任過聯合國大使和南卡羅來納州州長。（圖／路透）

海利這番言論除了影射81歲現任總統拜登，也是至今對77歲川普心智健全度的最直接挑戰。她20日接受福斯新聞採訪時表示，「我們需要的是頂尖出色的人才……我要說的是，我們真的要讓兩個80多歲的老人競選總統？」

新罕布什爾州初選將於23日舉行，海利試著強調她與77歲川普、81歲拜登的年齡差距，堅持要求對75歲以上的政治參選人進行心理能力測試並設立任期限制。