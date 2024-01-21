快訊／又掉邦交國？　傳吐瓦魯26日大選後恐外交轉向

▲ 吐瓦魯國旗。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

諾魯在台灣大選2天後宣布與台斷交，如今傳出恐怕又有友邦外交轉向。澳媒《周末澳洲人報》（Weekend Australian）獨家披露，吐瓦魯有可能在下周國內大選後轉而承認北京。

吐瓦魯26日將舉行大選，《周末澳洲人報》19日獨家報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）憂心，大選過後國家可能跟進諾魯倒向中國。

我外交部21日對此回應，台灣與吐瓦魯在多項領域有密切合作，吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Neleso 等政府高層、國會議長Samuelu Teo及朝野各界政要，也在我國順利完成民主選舉後，致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定護守兩國邦誼的立場。

外交部指出，台吐關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

台灣目前僅剩12個邦交國，分別為貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼以及梵蒂岡。

此前，潘恩紐在諾魯宣布斷交台灣後曾向《衛報》表示，中國向貧窮國家開出的援助不如台灣透明，對諾魯的決定感到驚訝。

▼ 潘恩紐2022年6月向我總統蔡英文呈遞到任國書。（圖／蔡英文臉書）