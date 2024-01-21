全台急凍！多層式穿法「衣服材質這樣挑」　5大部位要保暖

▲冬季風暴席捲美國南部。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

台灣迎接入冬最強濕冷寒流，美國多地也受到致命的冬季風暴侵襲。《美聯社》撰文教導如何透過「多層式穿搭」保持溫暖，其中衣服材質的挑選非常重要，此外也提出建議保暖的部位，包括雙手、雙腳、雙腿、耳朵及臀部。

分層式穿搭是什麼？



「分層式穿搭」指在寒冷天氣穿著多件衣服，讓身體保持舒適，「每一層都形成一個絕緣空氣袋，比只穿一件大外套能夠更好地保護你」，還能協助把汗水及水分從皮膚上帶走。

明尼蘇達州戶外運動及自然教育組織「洛佩特基金會」（Loppet Foundation）執行董事威爾森（Claire Wilson）指出，不論天氣有多冷，你出門並且開始活動後，都有可能流汗。如果分層式穿搭方式正確，可以感覺到汗水從身體上消失，如果冷了就再加一層，如果太熱或流汗就脫掉一層。

▼分層式穿搭的衣服材質選擇很重要。（示意圖／CFP）



三大分層



分層的三大類別為基礎層、中間層、最外層。

威爾森建議，由於基礎層最貼近肌膚，因此衣物材質能夠吸收汗水非常重要，也讓聚脂纖維成為比棉更好的選擇。中間層可穿一件以上的背心或襯衣，讓身體核心保持溫暖。最外層則是傳統冬季外套，能夠稍微擋風並且隔絕低溫，達到保暖效果 。

▼連指手套（mittens）。（圖／CFP）

保護特定身體部位

明州首府明尼亞波利斯（Minneapolis）市政府在一篇談論冬季保暖的貼文裡建議，「包住你的屁股！」換句話說，選擇一件長度更靠近膝蓋、而非屁股的冬季外套，也建議在褲子裡多穿一件羊毛緊身褲，或者其他材質的內搭長褲，保持雙腿溫暖。

此外，羊毛襪及冬季靴子將很有幫助。毛絨手套及連指手套不僅能讓雙手暖和，還能預防皮膚乾燥。最後，記得戴上耳罩或帽子，讓耳朵保持舒適。