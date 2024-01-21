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大老闆表演「進入鐵籠」墜4.6公尺斃命　眾人目睹驚悚畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲桑杰沙阿與同事兩人都摔落地面。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

總部位在美國的收益管理公司Vistex老闆桑杰沙阿（Sanjay Shah）18日出席公司25周年慶祝派對，桑杰沙阿與另一人參與表演，進入鐵籠準備從高處降落，不料支撐鐵籠結構的部分鏈條突然斷裂，兩人當場墜落15英尺（約4.6公尺）至水泥地面，導致桑杰沙阿傷重不治身亡，事發當下的畫面也曝光。

綜合每日郵報、太陽報等報導，這起事件發生在18日晚上的印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City），桑杰沙阿在同事拉朱達特拉（Raju Datla）的陪同之下，兩人一起進入籠內。當時有一台機器拉著控制籠子，隨著鐵籠正要緩緩從高處降落，火花從舞台上射出，結果鏈條斷裂，籠子瞬間大幅度傾斜，兩人直接摔落在水泥地面。

桑杰沙阿與拉朱達特拉緊急送醫，桑杰沙阿在接受治療時傷重不治，拉朱達特拉則是情況危急。公司員工透露，請桑杰沙阿與拉朱達特拉進入鐵籠是先前規劃好的橋段，原本要降落在講台上，旨在開啟慶祝活動。

美國伊利諾伊州的收益管理公司Vistex由桑杰沙阿創辦，來自印度孟買的他身兼執行長，是一名科技企業家，在這次活動中，公司為其員工在羅摩吉電影城安排住宿，計畫舉辦為期2天的慶祝活動，沒想到卻發生意外。

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