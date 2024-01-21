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日專家：台灣大選具四大歷史意義　鼓舞民主陣營

▲▼ 台灣2024總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

▲這次台灣大選由執政黨民進黨的正副總統候選人賴清德與蕭美琴勝選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京21日專電

台灣總統暨立委選舉13日結束，日本智庫「日台關係研究會」昨天舉辦研討會，資深媒體人、作家福島香織表示，這次大選具有4個歷史意義，給民主陣營帶來極大鼓舞。平成國際大學教授淺野和生說明台灣認同並分析台日關係的走向。

研討會以「台灣總統選舉後的台灣與世界」為題進行，駐日副代表周學佑致詞時表示，今年是世界的選舉年，有逾40國逾70場選舉。這次台灣的選舉受世界注目的程度堪稱空前，不僅因為是今年首場大選，也展現了台灣的民主成熟度、台灣人對中國的態度及站在民主陣營這一方的決心。

▲▼ 台灣2024總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

▲這次選舉受世界注目的程度堪稱空前，展現出台灣民主成熟度、台灣人對中國的態度及站在民主陣營這一方的決心。（圖／達志影像／美聯社）

前日本產經新聞記者、作家福島香織表示，這次台灣大選由執政黨民進黨的正副總統候選人賴清德與蕭美琴勝選，具有4大歷史意義。首先，這是一個小國展現了民主典範的一場選舉；今年是世界選舉年，由台灣的民主選舉拉開序幕十分合宜。

福島認為，這次台灣大選對包含日本在內的國際社會、西方國家、民主陣營而言，具有歷史意義，因為這是民主的勝利，就如民進黨在這場選舉中喊出的口號「選對的人；走對的路。」

其次是國民黨的「質變」，福島認為，國民黨已經逐漸轉向本土化，即使是國民黨總統候選人侯友宜勝選，她也覺得是台灣民主的勝利。

福島指出，這次的選舉，「九二共識」、「一個中國」並未成為選戰的焦點，實屬罕見。在選前，前總統馬英九講出「須相信習近平」，侯友宜立刻澄清說：「任內不觸及統一問題。」

福島認為，國民黨已逐漸變成台灣人政黨，如果侯友宜當選了，她的新聞標題將是「繼李登輝之後的國民黨台灣人總統」。選舉中雖然言及為了台海安定，該如何與美、中相處的議題，但選戰的焦點擺在經濟政策、外交方針、台灣民主的走向等。

第3個歷史意義是，這是一個打破「8年魔咒」的選舉。台灣至今舉行了8次總統直選，執政都未能超過8年，這次選舉打破魔咒，具歷史意義。

第4個歷史意義是第三黨的出現，民眾黨到最後仍能在總統大選保持「三腳督」局面，並在立法院拿下了8席，堪稱翻開了台灣民主的新頁。

福島分析，這次的選舉是「角色競爭」。日本人認為賴清德親日，具有台獨志向；中國人批評他是台獨派。此外，賴清德是礦工之子，對此引以為傲，常說出自己出身的困苦，有一種以「吃苦當吃補」的心態。以年輕人來看，可能認為賴是頑固老爹、無趣。而蕭美琴聰慧、能力強，擔任駐美代表後的台美關係密切、有進展，成績斐然。

福島說，蕭美琴是台美混血兒，將來當了8年的副總統之後，或許會成為台美混血的女性總統。讓人懷有這樣的想像，這點堪稱「很台灣」。台灣過往包含有幾個外來政權統治的歷史在內，歷經複雜的歷史後顯得很多元，讓年輕人有期待。

她並認為，民進黨的競選廣告「在路上」很可能拉抬了不少選票，影片中可看到即使4年前賴清德與蔡英文在黨內初選時曾有過爭執，但現在變得很團結，影片釋出了很正面的訊息，讓選民覺得給民進黨執政超過8年也無妨，台灣要走民主路、走向世界，與世界同行。

淺野在演講時指出，即使民進黨有8年執政的包袱，也被對手批評腐敗、醞釀政黨輪替的氣氛，但民進黨的政黨票不減反增，足以說明這些都是假議題。民進黨區域立委得票雖較上屆微減，但立委席次卻減少10席，顯示選戰策略可能出了問題。

淺野肯定蔡總統執政8年的成績，把台灣推向全世界，讓兩岸問題擴大為國際問題，讓台灣成為國際社會的一員。

淺野認為，台灣選舉後，台日關係不會有什麼特別的變化，台日已順利在進行各項合作，會有進一步的發展。現在台日之間可以簽署民間協定，以非政府間的實務協定解決很多問題。譬如所得稅的雙重課稅問題，這是必須有國家主權才能解決的問題，但台日現在用民間協定去解決，且成為慣有的模式。

淺野期待台日未來可透過民間協定，解決緊急狀況下的台日資訊共享，以及國民避難、撤離等問題。

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