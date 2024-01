乘客愛貓被丟下火車慘死！　列車長「以為浪貓」零下30度扔進雪地

▲ Twix被列車長丟下火車,畫面在網路上引發公憤。(圖/翻攝自Telegram)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯發生一起悲劇,一名飼主帶著愛貓搭火車,未料貓咪鑽出外出籠,被列車長誤以為是流浪貓,便將牠一把丟出車外。但當時戶外溫度達到攝氏零下30度,貓咪被尋獲時早已死亡,點燃民眾怒火,逾20萬人連署要求解雇列車長。

UPDATE

owners of the cat #Twix will appeal to the prosecutor's office, the court, and even the president. The death of their pet was confirmed .



“ I will do everything to ensure that they answer according to the law. [Ready to contact] the police, court, prosecutor's office, pic.twitter.com/JTb9u5vpJ8